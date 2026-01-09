Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeros asesinatos machistas del año

Primeros asesinatos machistas del año | RAFA VÁZQUEZ

Las escaleras de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogieron ayer un minuto de silencio por dos nuevos asesinatos machistas, los primeros de este año en España: una mujer de 38 años de Jaén y otra de 43 de nacionalidad filipina en Las Palmas.

