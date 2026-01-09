El parque de Lourido albergará los Juegos Kompan

El Concello de Poio, a través de la Xunta de Gobierno Local, ha adjudicado el proyecto para renovar el parque infantil de Lourido, que contará con un diseño inspirado en la temática marina. La actuación será ejecutada por la empresa Xogos Kompan, con un presupuesto de 154.275 euros.

El objetivo del Concello de Poio es ofrecer a las familias espacios lúdicos atractivos, inclusivos y de calidad. Así, en el Parque Costa Xiráldez, por su proximidad a la costa, se eligió una temática marina con un faro como eje central del diseño, un símbolo muy habitual en la costa gallega pero poco utilizado en áreas de juego infantiles.La actuación permitirá renovar por completo el área infantil, incorporando una temática inspirada en la identidad costera de Poio y creando un espacio de juego seguro, accesible, atractivo e inclusivo.