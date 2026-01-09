El «Nadal Riquiño» de Pontevedra, todo un éxito

Las fiestas de Navidad de Pontevedra fueron todo un éxito en afluencia de público. «Fue espectacular. Se podía ver el dinamismo en las calles, hostelería, comercios...», celebró ayer la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, quien hizo balance de las fechas festivas.

Destacó que se había logrado una importante participación de vecinos tanto de la ciudad como del resto de la comarca, especialmente de los concellos más próximos, como Poio, Marín o Pontecaldelas.

«Se logró completar el límite de participantes en las actividades, tanto los 17.000 de la pista de hielo, el tren, la tirolina y el tobogán, como en las que tuvieron lugar en el Recinto Feiral o en el Mercado», resumió.

«Este Nadal Riquiño, como ya ha sido bautizado, se consolida en Pontevedra y estamos satisfechos de que así sea, con estas fiestas que no solo son locales, sino de todo el entorno», afirmó Eva Vilaverde, que agradeció especialmente «la implicación de la ciudad de Pontevedra». La intención del gobierno local es seguir trabajando el próximo año en la misma línea en las fiestas de Navidad, que se caracterizan por la implicación del público familiar especialmente y en una decoración de carácter artesanal, no basada tanto en el efecto luces de otras localidades.