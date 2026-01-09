Luis López: «No somos la Diputación de dos ciudades, sino de la provincia»

La atención a 61 concellos, el turismo internacional y al apoyo al deporte de la provincia son los objetivos más destacables de la Diputación de Pontevedra para este año. El presidente Luis López presentó en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno los retos para 2026, entre los que el apoyo a los ayuntamientos se mantiene cómo «la prioridad número uno para un ejecutivo que mantendrá un estilo de gobierno basado en escuchar, entender a atender». También aparecen metas como la colaboración con el tejido asociativo, la mejora de las infraestructuras, inversiones en bienestar social, más iniciativas en el campo de la cultura y acciones concretas para proyectos estratégicos como el Museo de Pontevedra y sus edificios centrales, Santa Clara y la Vía Verde.

«No somos la Diputación de dos ciudades ni de 59 pequeños ayuntamientos, somos la Diputación de toda la provincia de Pontevedra, así que en 2026 nos proponemos alcanzar el umbral de 1.400 actuaciones a través de los planes de inversión, convenios con las ciudades, mejoras en Infraestructuras y obras propias», aseguró López.

Unas metas concretas que también están fijadas en otros campos como el turismo o el deporte. «Aún desconocemos oficialmente si superaremos la barrera de los dos millones de visitantes pero en todo caso nuestro objetivo para 2026 es claro: que la huella del turismo internacional sea aún más profunda para avanzar en el camino de la descentralización y la sostenibilidad», dijo.

«La provincia del deporte aspira a sumar más de 200 modernizaciones en infraestructuras deportivas, llegar a más de 400 ayudas a deportistas, estar a un lado de los clubes, de la élite a la base y a atraer nuevos eventos deportivos de carácter internacional a la provincia», puntualizó.

Prometió que en el campo de la acción comunitaria, los objetivos pasan por superar el millar de colectivos atendidos y los 11 millones de euros repartidos en la primera mitad del mandato, mientras que en bienestar social se va a hacer realidad la mayor inversión de los últimos años, 5,7 millones de euros en Príncipe Felipe, así como la puesta en marcha de novedosos programas para beneficiar a las entidades del ámbito social de la provincia.

Para seguir contando con una red viaria segura y moderna, está reservada una partida sin precedentes para el año 2026 de casi 40 millones de euros, un 50 % más del invertido el año pasado. Y en el campo de la Cultura, la Diputación reserva 17,3 millones de euros para superar los éxitos de un 2025 marcado por el regreso de la Bienal con la novedad de Artes Vivas, avanzar en la rehabilitación del Cine Fraga en Vigo y seguir haciendo llegar la cultura por toda la provincia a través de distintos programas.

Para Santa Clara y los Edificios Centrales del Museo, se espera ejecutar las catas arqueológicas y obtener del Concello de Pontevedra los permisos pertinentes «con la máxima agilidad» para seguir avanzando en la rehabilitación de estas «dos joyas patrimoniales de la ciudad y de la provincia».

En cuanto a la Vía Verde, avanzó que «a corto plazo, queremos firmar el convenio con el Adif para la cesión de los terrenos de la Vía Verde entre Soutomaior y Pontevedra para redactar lo antes posible el proyecto». «Todo sin perder de vista el objetivo global de unir Vigo y Vilagarcía», añadió.

Por último, el gobierno provincial tiene en su agenda muchas otras metas, entre ellas seguir defendiendo los intereses de la provincia: «La transferencia de la AP-9 y la gratuidad de los peajes, una conexión por Alta Velocidad digna de tal nombre y el avance real del AVE Vigo-Porto», entre otras.