Cubela pone en valor las obras de mejora del entorno de San Xoán de Dorna
Cerdedo-Cotobade
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, puso en valor las obras que se acaban de ejecutar para la mejora del entorno de la Capilla de San Xoán de Dorna, en las que se invirtieron unos 50.000 euros. Según el regidor, se trata de una intervención orientada a mejorar la calidad de vida de la vecindad, reforzar la integración paisajística del espacio y garantizar la protección del medio natural.
La actuación supuso una inversión cercana a los 50.000 euros, financiada con cargo al Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia y al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, dentro de una estrategia compartida de mejora de los espacios públicos, sostenibilidad ambiental y desarrollo equilibrado del territorio.
