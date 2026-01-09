El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha un estudio técnico para evaluar la posible ampliación de la franja horaria del servicio Coche de Punto, la iniciativa que da respuesta a la movilidad del rural pontevedrés a demanda a través de un acuerdo municipal con taxis de la ciudad.

La alcadesa accidental, Eva Vilaverde, explicó ayer en rueda de prensa que este asunto se había tratado en la Xunta de Gobierno Local, con esa posibilidad de que el Coche de Punto funcione también de lunes a viernes por las tardes (ahora solo lo hace de mañana) y también los sábados por las mañanas. La petición partió del concelleiro de esta área, César Mosquera, que considera que a la vista de la demanda del servicio se podría producir una ampliación beneficiosa. Coincide también con una petición trasladada por el grupo municipal del PSOE en la comisión de Infraestruturas.

El objetivo principal de ese estudio es confirmar, mediante datos objetivos, si existe «una necesidad real» de ampliar la cobertura horaria para mejorar la prestación a los usuarios.

Esta decisión de realizar el estudio coincide con el cumplimiento del primer año entero de puesta en funcionamiento del servicio. Hasta el pasado mes de noviembre, el servicio realizó cerca de 2.500 viajes. La vía de contacto preferente por la ciudadanía sigue siendo la llamada telefónica, casi el 90%, con 2.158 solicitudes frente al resto, realizadas a través de la web.

Eva Vilaverde recordó que el Coche de Punto nació para cubrir «una necesidad específica en las zonas rurales de dispersión, donde el transporte convencional por autobús no resulta eficiente ni económica ni medioambientalmente».

En opinión del gobierno local, los datos de uso avalan la consolidación de este transporte la demanda. En todo caso, la modificación horaria se hará de manera consensuada, hablando con el sector del taxi.

De este modo, se celebrarán reuniones con los profesionales del taxi para determinar en qué franjas y días es más recomendable aplicar el incremento de horario. «La intención del gobierno local es implementar estas mejoras lo antes posible, una vez se disponga de las conclusiones técnicas y el sector dé su visto bueno», concluyó Eva Vilaverde.