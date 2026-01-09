De cine (Gónviz) a centro sanitario privado

El antiguo cine Gónviz de Pontevedra podría convertirse en un centro de uso sanitario en breve. Así lo informó este viernes el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, que indicó que la sociedad mercantil Granxola Inversiones planteó al Concello una consulta para analizar la viabilidad de este negocio en el antiguo patio de butacas del histórico cine. La propuesta contempla la creación de un consultorio médico con alrededor de 20 consultas y una capacidad estimada para unas 105 personas.

Según dijo Oubiña, la iniciativa cuenta con un informe técnico favorable por parte de los servicios municipales, al considerar solventada una de las principales limitaciones históricas del inmueble, como era la accesibilidad y la evacuación. En concreto, el proyecto prevé una salida por la calle Castelao, en el punto donde actualmente existe un establecimiento de venta y reparación de teléfonos móviles.

El futuro centro ocuparía los 645 metros cuadrados de la antigua sala de proyección y sumaría además el local situado en el número 6 de la calle Castelao, lo que permitiría dotar al conjunto de una fachada y un acceso principal por esa vía, además de un segundo acceso a través de la galería que conecta con la calle Fray Juan de Navarrete.

Esta nueva apertura resolvería, según el edil, el problema de evacuación que mantenía el local sin actividad desde finales de 2001 y que había motivado el descarte de otras iniciativas anteriores, como la creación de un café-teatro.