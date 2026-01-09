El CHOP registró en los últimos cuatro meses 368 ingresos por gripe

En la mañana de ayer jueves permanecían ingresadas por o con gripe en el Complexo Hospitalario de Pontevedra 65 personas: 39 en el Hospital Montecelo y 27 en el Hospital Provincial. La mayoría son mayores y pluripatológicas, aunque las hay de todas las edades.

«La edad de los ingresados hoy oscila entre 25 y 97 años. También hemos tenido pacientes pediátricos con gripe, aunque ahora mismo ya no están hospitalizados. En cualquier caso, el ‘perfil tipo’ del paciente hospitalizado por o con gripe es una persona mayor, habitualmente por encima de los 75 años y con dos o más enfermedades crónicas», confirma Javier Paz Esquete, jefe del servicio de Medicina Preventiva del CHOP.

Todo apunta a que la cifra de contagios con ingreso es mayor que el invierno pasado. «Para hacer una valoración global, con todos los datos, habría que esperar al final de la temporada de gripe, pero sí podemos afirmar rotundamente que, al menos de momento, las cifras registradas son superiores a la de temporadas previas por estas fechas. La curva se ha adelantado significativamente con respecto a lo habitual, ha empezado antes», afirma el especialista.

A modo de ejemplo, informa que desde el 1 de septiembre se han producido un total de 368 episodios de hospitalización por o con gripe, mientras que la temporada pasada a estas alturas solo eran 57. «De hecho, solo con los casos ingresados hasta hoy ya hemos sobrepasado el total de hospitalizados de la temporada 2024-25, que fueron 352», añade.

Empiezan a bajar los casos

Respecto a si ya se ha alcanzado el pico de la gripe, reconoce que «aún no lo podemos afirmar con seguridad». «La pasada semana ha sido la primera desde principios de noviembre en la que hemos registrado menos ingresos que en la previa; es decir, se han reducido las nuevas hospitalizaciones por o con gripe. Es buena señal, pero aún resulta pronto para saber si se consolida este cambio de tendencia o es un mero escalón», manifiesta.

Además, hay otro dato a tener en cuenta y que puede alterar las previsiones: «si bien todas las gripes que hemos tenido ingresadas son del tipo A, no se trata de una única cepa».

Esto se debe a que se está observando que están cocirculando dos subtipos, el A(H1N1) y el A(H3N2). «En nuestra área, la incidencia del primero de ellos está en descenso, pero la del segundo aún está creciendo, aunque levemente. Así, no podemos descartar una temporada con dos picos, uno, el que acabamos de pasar, a expensas sobre todo del subtipo A(H1N1) y otro, más adelante, en el que el mayoritario sea el A(H3N2), si es que mantiene o incrementa su actual crecimiento», considera Paz Esquete.

Por otro lado, también están subiendo en los últimos días los ingresos de pacientes ancianos hospitalizados con Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Ayer mismo, diez de ellos seguían hospitalizados.

Recomendaciones

Sobre las recomendaciones para evitar la propagación del virus, desde el servicio de Medicina Preventiva, y el área sanitaria en general, se pide prudencia, sentido común y medidas de higiene respiratoria básicas.

«Si uno tiene síntomas respiratorios (estornudos, tos, rinorrea, mocos, fiebre, dolor o picor de garganta…), es fundamental la prevención para reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios a los demás. Se pueden hacer cosas que, aunque parezcan muy simples, son muy efectivas y fáciles de aplicar si pensamos en ello», advierte el jefe del servicio.

Así, explica que para contener su difusión, cuando una persona tosa o estornude ha de cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable y tirarlo después. También puede toser hacia el hueco del codo; no con la mano, que se puede contaminar, y, así, contagiar de modo indirecto a otra personas.

«Mientras esté con síntomas, evite en lo posible el contacto cercano con ancianos y personas de riesgo y, si tiene que hacerlo, use mascarilla. Y, aunque ya acabó oficialmente la campaña de inmunización, aún se puede administrar la vacuna», recuerda.