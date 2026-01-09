Charlas en Marín para prevenir estafas

Agentes de la Policía Nacional de Marín han impartido en los últimos meses charlas informativas dirigidas a la prevención de estafas en el ámbito empresarial. La última empresa que ha acogido este programa de Participación Ciudadana fue el Astillero Nodosa, que fue objeto de un intento de estafa en 2025 que afortunadamente no llegó a consumarse.