El BNG exige el arreglo de varias pistas municipales en Noalla
La oposición denuncia el deterioro del firme, que pone en riesgo el paso de vehículos y peones
El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Sanxenxo denunció el mal estado en el que se encuentran varios caminos y vías de titularidad municipal en la parroquia de Noalla.
Los concejales de la oposición se hacen eco de las quejas trasladadas por vecinos y vecinas de lugares como A Revolta, Mourelos o Telleiro y ya han comunicado la situación a la Concejalía de Obras y Servicios Municipales para que el gobierno local actúe cuanto antes y acometa su acondicionamiento en el menor plazo posible.
El Bloque Nacionalista Galego alerta del mal estado de varios caminos en Noalla, con baches que ponen en riesgo la circulación. Señalan que la falta de mantenimiento del Concello ha agravado la situación tras el invierno, mientras critican que el gobierno prioriza obras faraónicas sobre reparaciones rurales.
