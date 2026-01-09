El Aula Cemit completa el curso de Competencias Digitales

El Concello de Poio completó con éxito un nuevo curso avanzado de Capacitación Digital dirigido a personas en situación de desempleo, una formación gratuita que se desarrolló en A Reiboa durante el último trimestre del año.

En total, el alumnado superó las doscientas horas de formación, estructuradas en cinco módulos de cuarenta horas cada uno, alcanzando el nivel superior en competencias digitales, tras haber superado también los niveles inicial e intermedio impartidos a lo largo del último año y medio. Esta formación cuenta además con convalidación oficial como formación profesional en estos conocimientos, lo que supone un importante valor añadido para las personas participantes.

Así lo explicó la concelleira de Promoción Económica, Maritxe González, quien destacó «el esfuerzo, la implicación y la constancia» del alumnado durante el curso.

Esta formación se enmarca en el proyecto DIXIGAL, promovido por la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello de Poio y financiado con fondos europeos. Los contenidos incluyeron análisis de la información digital, creación de contenidos y programación, comunicación y colaboración mediante herramientas digitales, resolución de problemas en el entorno digital, así como seguridad y civismo digital.