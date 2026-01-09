Álvaro Morte y «Anatomía de un instante» se anticipan en el Principal

La última cita de las actividades previas a la gala de los Premios Feroz 2026 en Pontevedra tendrá lugar el viernes 23 en el Teatro Principal con la presentación de la serie «Anatomía de un instante».

El actor Álvaro Morte y los guionistas Rafael Cobos y Fran Araújo, junto al director Alberto Rodríguez, compartirán con los asistentes un encuentro posterior a la proyección de los dos primeros episodios, prevista para las 19.00 horas, en la víspera de la gala.

Con esta celebración se pone punto y final a cuatro meses de programación previa en la Boa Vila, con proyecciones, encuentros y coloquios organizados por AICE y el Concello de Pontevedra para acercar al público a figuras destacadas del audiovisual nacional.

La serie adapta el libro homónimo de Javier Cercas y lo convierte en un thriller político sobre uno de los episodios más tensos de la historia reciente de España. La ficción recorre la Transición a la democracia, con «sus sombras y contradicciones, en un país donde aún latía el franquismo», apuntan desde la organización.

Lo hace a través de un reparto encabezado por Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo, Manolo Solo como Gutiérrez Mellado y David Lorente como Tejero.

La serie opta al reconocimiento en cinco categorías: Mejor serie dramática; Mejor actor protagonista de una serie (Álvaro Morte); dos candidaturas a Mejor actor de reparto (Eduard Fernández y Manolo Solo); y el Premio Feroz DAMA al mejor guion de una serie para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez.

La historia parte del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados pistola en mano. Mientras la mayoría se agachaba para ponerse a salvo, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado permanecieron sentados en sus escaños.

«A través de estos tres protagonistas y de los principales cabecillas del golpe, Tejero, Milans y Armada, la serie reconstruye la cadena de tensiones y acontecimientos que llevó a España a estar al borde de un retorno al régimen militar.