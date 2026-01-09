Abiertas las inscripciones de los talleres «Xogando coa arte» de Migallas

Las concellerías de Cultura y Normalización Lingüística de Pontevedra vuelven a poner en marcha, un año más, los talleres de Migallas Teatro, que en esta edición llevan por título «Xogando coa arte». La propuesta está dirigida a niños de 5 a 11 años y se desarrollará en el Pazo da Cultura con actividades de expresión dramática, plástica y musical, además de juegos tradicionales, para crear un espacio de socialización en gallego.

La preinscripción está abierta desde ayer hasta el domingo a través del correo electrónico migallas@migallas.gal. La actividad trimestral tiene un coste total de cncuenta euros, con todo el material incluido.

Cada taller constará de diez sesiones de hora y media, adaptadas al calendario, entre el próximo lunes y el 27 de marzo, con una sesión semanal. Habrá tres grupos: un taller para edades de 8 a 11 años los jueves de 17.30 a 19.00 horas con 35 plazas, que inicia el lunes; otro para niños entre 5 a 7 años los miércoles en el mismo horario y con las mismas plazas, que arrancará el miércoles y, por último, otro taller también para participantes de 5 a 7 años los lunes de 18.00 a 19.30 horas con 25 plazas que se pondrá en marcha el jueves.

Si las solicitudes superan las plazas, tendrán prioridad los residentes en Pontevedra; de ser necesario, se realizará sorteo público. La inscripción definitiva y el pago se formalizarán con Migallas Teatro en la primera sesión.