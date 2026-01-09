Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a GroenlandiaDetenido Médico ArousaFinanciación CataluñaExtravío Lotería del NiñoAutobiografía brote psicóticoMuere Gold SiropeDamián Rodríguez
instagramlinkedin

Abiertas las inscripciones de los talleres «Xogando coa arte» de Migallas

Las actividades comenzarán el lunes en el Pazo con 35 plazas disponibles

El último taller infantil de Migallas sobre arte. | Gustavo Santos

El último taller infantil de Migallas sobre arte. | Gustavo Santos

R. P.

Pontevedra

Las concellerías de Cultura y Normalización Lingüística de Pontevedra vuelven a poner en marcha, un año más, los talleres de Migallas Teatro, que en esta edición llevan por título «Xogando coa arte». La propuesta está dirigida a niños de 5 a 11 años y se desarrollará en el Pazo da Cultura con actividades de expresión dramática, plástica y musical, además de juegos tradicionales, para crear un espacio de socialización en gallego.

La preinscripción está abierta desde ayer hasta el domingo a través del correo electrónico migallas@migallas.gal. La actividad trimestral tiene un coste total de cncuenta euros, con todo el material incluido.

Cada taller constará de diez sesiones de hora y media, adaptadas al calendario, entre el próximo lunes y el 27 de marzo, con una sesión semanal. Habrá tres grupos: un taller para edades de 8 a 11 años los jueves de 17.30 a 19.00 horas con 35 plazas, que inicia el lunes; otro para niños entre 5 a 7 años los miércoles en el mismo horario y con las mismas plazas, que arrancará el miércoles y, por último, otro taller también para participantes de 5 a 7 años los lunes de 18.00 a 19.30 horas con 25 plazas que se pondrá en marcha el jueves.

Si las solicitudes superan las plazas, tendrán prioridad los residentes en Pontevedra; de ser necesario, se realizará sorteo público. La inscripción definitiva y el pago se formalizarán con Migallas Teatro en la primera sesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents