Vilaboa explora salidas a las zonas afectadas por la Ley de Costas
El alcalde y el secretario de Medio Ambiente abordan en Madrid soluciones al litoral del concello
El alcalde de Vilaboa, César Poza, y la concelleira de Promoción Económica, Carmen Gallego, mantuvieron ayer en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para explorar vías de solución a la situación de los núcleos costeros del municipio afectados por la aplicación de la Ley de Costas.
La reunión se enmarca en las numerosas gestiones realizadas por el gobierno local en los últimos tiempos, tanto a nivel municipal como autonómico, que permitieron poner arriba de la mesa varias opciones técnicas y administrativas que podrían contribuir a desbloquear la situación actual.
Todas estas alternativas requieren del respaldo de la Xunta de Galicia para poder avanzar con garantías. Por este motivo, el Concello de Vilaboa solicitará una nueva reunión con la directora general de Urbanismo del gobierno autonómico, con el objetivo de replantear la situación y reforzar la cooperación entre administraciones.
El gobierno municipal reafirma su compromiso de «seguir trabajando con diálogo, rigor y lealtad institucional para alcanzar una solución definitiva para el litoral de Vilaboa y garantizar la seguridad jurídica del vecindario».
