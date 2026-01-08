Sanxenxo reparte 4.000 euros a la mejor decoración del municipio

El Concello de Sanxenxo, en colaboración con Entretendas Centro Comercial Urbano repartió ayer 4.000 euros en la tercera edición del concurso «Deslumbra co teu Nadal». El fallo del jurado se dio a conocer durante la celebración del concierto de Reyes de la Banda de Música de Sanxenxo en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

El jurado valoró la iluminación, la originalidad y el diseño, el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto y el cuidado del medio ambiente con materiales ecológicos.

En la categoría de fachada y escaparate, Muebles Dopazo se llevó el premio de 1.000 euros. En la categoría de decoración exterior el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Sergio Santiago. El premio único para la decoración del entorno de calles, barrios, plazas o vecindarios, dotado con 750 euros, fue para los vecinos de la calle Eira.

El objetivo del concurso es «hacer partícipe al vecindario y al sector del comercio local de la ambientación del municipio, así como generar un entorno embellecido que refuerce a la decoración municipal», indican.

«Cada año, nos sorprenden y agradecemos la implicación de los participantes», dijo Elena Torres, concelleira de Cultura y Eventos.