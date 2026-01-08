Las rebajas llegan, los presupuestos no varían y las bolsas ya no se llenan

De la noche de Reyes a la noche de rebajas. El lunes se acostaban los niños esperando con ilusión que a la mañana siguiente les traigan sus regalos. La noche del martes, para los pequeños y mayores de la casa, estuvo marcada por las ganas de poder ir a las tiendas y aprovechar los descuentos de principios de año.

Clientas en una zapatería. | |

Las peatonales de A Boa Vila eran dos carriles de autopista para viandantes desde primera hora de la mañana. Cientos de vecinos pasaban de una tienda a otra con la idea de completar todas sus compras en el mínimo tiempo posible, pudiendo beneficiarse así del mayor número de ofertas en productos, que por lo general, cuentan con un número de existencias limitado, aunque bastante considerable. «Espero que sea una buena campaña. Mientras no llueva y se mantenga el frío, el consumo se anima. La gente necesita cosas y las rebajas siempre ayudan a aprovechar. Tenemos bastante stock porque no hubo un invierno frío, así que hay buen tallaje y variedad. Es fácil encontrar lo que te gusta y tu talla», explica el regente de un establecimiento de ropa infantil.

Gustavo Santos

Otro aspectos que desde los comercios asegura que condiciona mucho la campaña son los cambios de Reyes Magos y la bajada de las temperaturas desde finales de diciembre, y que se mantendrán bajas durante los meses de invierno. «Espero que haya movimiento porque viene el frío. Se vende más ropa de abrigo, ropa de cama, pijamas y cazadoras. Hasta entrado diciembre no hizo mucho frío este año, y ahora con Reyes hay cambios, devoluciones y más movimiento tanto en rebajas como en nuevas compras», advierte el dueño.

Los consumidores tienen claro que pese a la subida de muchos productos no van a alterar sus presupuestos, por lo que las bolsas de las rebajas van a estar más vacías que otros años. «Ha subido mucho. Antes con cincuenta euros iba fenomenal. Ahora, para tres prendas, doscientos euros, casi seguro», lamentaba una joven con varias bolsas entre sus manos. «No es el mismo número de prendas, pero esperas a las rebajas para comprar algo más económico. Antes comprabas más, ahora compras menos y aprovechas más las rebajas», exponía un cliente de una zapatería del centro urbano.

La idea es tajante en la mayoría de los interesados en las ofertas: el dinero prima sobre los productos. Ese planteamiento condiciona mucho el consumo, que en cuanto al gasto no se verá afectado, pero en cuanto al número de objetos comprados, independientemente del tipo que sean, sí

Las cifras pensadas para estas rebajas, condicionadas por algunos regalos atrasados de las fiestas navideñas, que aguardan para estas fechas para poder comprar a un precio más económico y al gusto del agasajado, rondan los 150 euros, yendo desde los desembolsos más cortos de ochenta euros hasta los más altos de doscientos.

Descuentos en los parkings

Aprovechando la época de compras, desde el Concello de Pontevedra apostaron por, un año más, crear descuentos en los aparcamientos de plaza de España y Alameda para dinamizar y motivara los consumidores a comprar. La campaña está activa desde ayer, miércoles, hasta el 31 de enero y permitirá aparcar hasta doce horas por 3,59 y 3,39 euros, respectivamente, mediante los bonos multipass, disponibles en packs de cinco, diez y veinte usos. Los pases cuya validez se extiende hasta un año desde la compra del mismo se adquieren a través de la aplicación móvil de Telpark y permiten acceder y salir del aparcamiento sin pasar por el cajero ni recoger el pertinente ticket, gracias a la lectura automática de la matrícula.