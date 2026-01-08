Los Premios Feroz reivindican la figura de la mujer en el audiovisual gallego

Los Premios Feroz suman una nueva propuesta a su programación cultural previa a la gala principal, prevista para el 24 de enero en Pontevedra. Estas actividades ponen el foco en la creación femenina en Galicia. Bajo el título «Unha cuestión de perspectiva: as mulleres no audiovisual galego», el programa coordinado por la gestora cultural Paula Cabaleiro, plantea dos jornadas en el Teatro Principal para «reflexionar sobre igualdad y derechos culturales» a través de proyecciones, encuentros y acciones artísticas.

La primera se celebrará mañana y la segunda, el día 16. Nacen con un objetivo claro «poner en valor el cine gallego desde una mirada feminista, analizando cómo cambian los relatos y la construcción de personajes cuando la autoría es femenina», explican.

La propuesta combina la exhibición de obras recientes con espacios de conversación con profesionales y expertos del sector del cine hecho en Galicia.

La proyección del documental Prefiro condenarme (2024), dirigido por Margarita Ledo, estrenará la programación con su pase mañana a las 19.00 horas.

La concelleira Anabel Gulías junto a Paula Cabaleiro en la presentación de las jornadas. / FDV

La pieza reconstruye la historia real de Sagrario Ribela Fra, mariscadora de la ría de Ferrol juzgada por adulterio en 1972, y atraviesa cuestiones como «la violencia, la atmósfera social opresiva de la dictadura y el derecho a querer y a ser querida en un contexto marcado por la vigilancia moral y el castigo».

Acto seguido, el público podrá asistir a un coloquio en el que participará la propia Margarita Ledo y Mónica Camaño, una de las actrices principales.

Para el día 16 se prepara una jornada de mayor actividad que reunirá a profesionales del audiovisual. La sesión arrancará a las 11.15 horas con la conferencia inaugural «A situación das mulleres no cinema galego», a cargo de Nati Juncal, productora y delegada de CIMA en Galicia.

A partir de ahí, se celebrarán tres mesas de diálogo: a las 12.00, sobre producción y mirada feminista, moderada por la periodista Ana G. Liste, con Chelo Loureiro, Sara Horta, Uxía Caride y Anxos Fazáns; a las 16.30, sobre perspectiva de género en dirección, guión e interpretación, dirigida por Diana López, con Jaione Camborda, Lidia Fraga, Lucía Catoira Pan y Lucía Veiga; y a las 18.15, dedicada a circuitos, festivales, plataformas y salas, moderada por Elena G. Román, con Ana Domínguez, Xisela Franco, Ana Estévez y Lucía Rodríguez.

El ciclo se cerrará a las 19.45 con la performance «Unha muller cunha cámara», protagonizada por Mercé de Rande y Juanma Lodo, una pieza que «mezcla cine y danza con manipulación de vídeo en tiempo real para repensar la autoimagen y el lugar de la mujer como sujeto que dirige la mirada», apuntan desde la organización de la jornada.

Todas las actividades son de acceso libre hasta completar el aforo del Teatro Principal.