Poio se llenó hasta la bandera en la época navideña

Poio despide la campaña navideña con una valoración «extraordinaria» tras varias semanas de «días mágicos» en las que el municipio, asegura, se llenó de ilusión, calles animadas y una alta participación vecinal. El alcalde, Ángel Moldes, lo define como un modelo de «emoción, convivencia y disfrute entre generaciones».

Explica su «apuesta personal» con la Navidad asegurando que «Poio ha pasado de ser un concello del que la gente salía para vivir estas fechas a convertirse en un espacio central y protagonista».

Unas fiestas para todos los públicos. | FdV

Celebra que el municipio se haya consolidado como «uno de los destinos destacados de estas fiestas» y subraya el compromiso por traer una programación que «genera ilusión» y contribuye a dinamizar la economía local.

Entre los principales reclamos, el Concello destaca las siete aldeas, instaladas en enclaves emblemáticos y con miles de asistentes, el ambiente en las calles y una oferta «diversa, inclusiva y pensada para todas las edades».

Moldes destaca el papel de las agrupaciones locales, junto con propuestas «de primer nivel», como motor de participación y de impacto en el tejido socioeconómico del municipio.

«En Poio se disfruta, se baila y se vive». | FdV

«La Navidad en Poio se disfruta, se baila y se vive», resume Moldes, que destaca que numerosos negocios abrieron por primera vez durante el mes de diciembre. En Combarro, pone el foco en la colaboración de la Asociación Cultural Leucoíña en el mercado, cerrando con cifras de visitantes «históricas» que llenaron la hostelería.

El alcalde concluye agradeciendo el trabajo del personal municipal, la implicación del gobierno, especialmente Cultura y Educación, junto a la colaboración vecinal y empresarial, con mención especial a ANPAs, comparsas, voluntariado, Protección Civil y a todo el vecindario, que decoró barrios y parroquias.