La Palma de Oro estrena el año del Cineclube el próximo martes
H.D.
El Cineclube Pontevedra pondrá en marcha la programación del nuevo año el próximo martes en el Teatro Principal con la proyección de la Palma de Oro del último Festival de Cannes: «Un simple accidente» del iraní Jafar Panahi, que volvió a pisar Cannes tras quince años sin poder viajar y después de haber sido encarcelado en dos ocasiones. Con el pulso de un thriller, la película funciona como «una fábula moral que, sin renunciar al humor, incomoda y denuncia la falta de libertades», adelantan.
Para el 20 de enero presentan «On Falling», debut de la portuguesa Laura Carreira, Concha de Plata a la mejor dirección en Donostia, «un retrato de la explotación laboral y la salud mental en un centro logístico escocés».
El 27 se proyectará «Kontinental ’25», de Radu Jude, Oso de Plata al mejor guión en Berlín. Todas las sesiones empiezan a las 20.30, en VOSE con entradas desde tres euros.
