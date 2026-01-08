La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra

La placa que el Concello de Pontevedra ha colgado en el número 1 de la Praza de España en homenaje a Castelao fue retirada al poco de su colocación en el acto público celebrado el pasado miércoles. Se trata de un motivo sin mayor trascendencia, pero que sorprendió a algunos ciudadanos que iban con intención de ver la placa después de anunciarse en los medios y que se encontraron un hueco vacío.

Tal y como se ha explicado desde el Concello, fue un incidente menor el que obligó a retirarla para renovarle el barniz que la cubría y que se dañó con un plástico protector que se le había puesto antes de su descubrimiento. La placa señala la casa en la que Castelao vivió con su mujer, Virxinia Pereira.