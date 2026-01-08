Marín esteriliza y vacuna a más de 60 gatos de la calle

El Concello de Marín informó ayer de que en los últimos meses se han esterilizado, vacunado y chipeado más de 60 gatos y gatas.

La concelleira Mónica Viqueira explicó que esta aplicación del Plan CES «es un compromiso que tenemos desde el Concello y nos permite controlar la población de gatos, manteniendo las colonias estables y cuidadas».

Estas colonias identificadas se encuentran en distintos puntos del municipio, con especial atención a la de Méndez Núñez - Fondo do Saco, «donde apenas nos quedan tres gatos machos por castrar».

Además, se está actuando en las O Fuerte, dos en el Cementerio, Fonte do Este, Fonte do Leste, San Xián, Coirados, Inferniño, Cividanes - A Dichosa, A Laxe, Outeiro, en las huertas urbanas del Sequelo y en Fontán.

Aunque antes ya estaba actuando, como por ejemplo en A Cañota, el proceso de esterilización se aceleró gracias a la colaboración de la Diputación de Pontevedra, que empezó en octubre, y que facilita las jaulas necesarias para la captura de los gatos para llevarlos a CAAN para esterilizarlos y después devolverlos a su colonia. «Todo esto sería imposible sin la ayuda de las personas voluntarias que participan en las capturas, pero que también se están encargando de la alimentación controlada y ordenada de las colonias», explica la concelleira, que informa de que se realizó la primera entrega de 150 kilos de pienso.

El objetivo es continuar con el control de las colonias, formalizarlas, tratar de evitar aumentos de población con nuevas camadas y garantizar la seguridad y la salubridad de los gatos.