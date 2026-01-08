La Filarmónica trae un concierto de cuatro piezas para esta tarde
H.D.
La Sociedad Filarmónica de Pontevedra y obra social de Abanca organizan esta tarde a partir de las 20.30 horas, un concierto en el Auditorio de Afundación a cargo de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, dirigida por José Trigueros.
El programa incluye la obertura de La fuerza del destino (Verdi), el Concierto para clarinete K 622 (Mozart), que contará con Álvaro Ferrer como solista; y, por último, la Sinfonía número 4 (Chaikovski).
Las entradas para los espectadores que no sean socios pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto desde una hora antes del evento. Además, se habilitará una recogida de alimentos no perecederos solidaria destinada al Banco de Alimentos de Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que trajo 20 millones de euros a Marín
- La Reina del Mercadillo sube como la espuma: «Solo quiero hacer olvidar los malos momentos a la gente»
- Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Búsqueda incansable de la perra Maty en Vilaboa, nueva víctima de los petardos
- Los ambulantes de Pontevedra advierten: «Se va a hundir también la feria de Estribela»
- Choca contra el muro de una casa en Pontevedra al conducir drogado
- Un policía le salva la vida a un detenido que había agredido previamente a varios agentes