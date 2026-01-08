Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Filarmónica trae un concierto de cuatro piezas para esta tarde

H.D.

Pontevedra

La Sociedad Filarmónica de Pontevedra y obra social de Abanca organizan esta tarde a partir de las 20.30 horas, un concierto en el Auditorio de Afundación a cargo de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, dirigida por José Trigueros.

El programa incluye la obertura de La fuerza del destino (Verdi), el Concierto para clarinete K 622 (Mozart), que contará con Álvaro Ferrer como solista; y, por último, la Sinfonía número 4 (Chaikovski).

Las entradas para los espectadores que no sean socios pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto desde una hora antes del evento. Además, se habilitará una recogida de alimentos no perecederos solidaria destinada al Banco de Alimentos de Pontevedra.

