Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque

La ciudad de Pontevedra ha perdido a uno de sus vecinos históricos del movimiento vecinal, Sabino Martínez Fontán, que ha muerto este jueves por la tarde a los 95 años.

Fundador en octubre de 1992 de la Asociación de Vecinos San Roque, la presidió hasta el año 2022, con el firme objetivo de la mejora del barrio. Fueron tres décadas de trabajo incansable en los que se llegó a contar con 600 socios en número.

Desde el colectivo se organizaron numerosas actividades sociales y culturales y hasta se sigue publicando puntualmente su revista anual. La directiva actual confirma que se pierde a un hombre «muy trabajador que hizo muchas cosas por San Roque y el barrio» y que se seguirá trabajando en la línea iniciada por él. Próximamente se anunciará un homenaje a su persona.

Sabino Martínez es velado en el tanatorio Albia, en la subida a Montecelo. El funeral será mañana viernes a las 16.30 horas en Santa María La Mayor de Pontevedra.