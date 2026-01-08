Comienzan las fiestas de San Xulián y la Virgen de los Remedios
Las orquestas Los Satélites y Players amenizarán las verbenas del fin de semana
La parroquia de San Xulián de Marín inició ayer sus fiestas con la misa solemne en honor de su patrón, con la posterior procesión, que estuvo acompañada por el Grupo Carballido. Hoy tendrá lugar otra homilía en honor de la Virgen de los Remedios.
La fiesta continuará el fi n de semana con una programación que fue presentada por la Comisión de Festas, junto con la alcaldesa María Ramallo y el concelleiro Pablo Novas, que asistieron a la procesión.
El cartel tiene como platos fuertes las actuaciones de las orquestas Players y Los Satélites y que también tiene opciones para disfrutar con la familia con espectáculos de magia.
De este modo, el sábado desde las 10 horas habrá pasacalles y sesión vermú a cargo de la Charanga OT (habrá pulpeiro y servicio de bar) y ya ala tarde, a partir de las 19 horas, se desarrollará el espectáculo de magia de Dani García con DGelati.
● A las 22 horas, saldrá al escenario de la verbena el dúo La Vissión, seguidos de la Orquesta Players.
En cuanto al domingo, de nuevo habrá sesión vermú y, a partir de las 15 horas, pasacalles con la Charanga Noroeste
● Por la tarde, a las 18 horas empezará el espectáculo familiar con Fran Rei y Superhéroe. Ya a las 21 horas, la verbena estará amenizada por la Orquesta Los Satélites. La tirada de fuegos, a las 23 horas, pondrá el broche de oro al fin de fiesta.
