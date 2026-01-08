Cinco candidatos para la Zona Verde de Cerdedo

Cerdedo ha dado un nuevo paso para hacer realidad la futura Zona Verde de su playa fluvial al recibir cinco ofertas para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la dirección de ejecución.

El contrato salió a licitación con un precio base de 60.000 euros, IVA incluido, y permitirá definir técnica y económicamente una actuación llamada a convertirse en uno de los principales focos de atracción turística y de ocio del municipio.

En las próximas fechas se reunirá la mesa de contratación para valorar las propuestas presentadas. En paralelo, el Concello trabaja en la inclusión, dentro del Plan +Provincia, de los 120.000 euros necesarios para afrontar las expropiaciones de los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Este avance llega después de que el pleno municipal aprobara el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, que abarca cerca de 7 hectáreas. La propuesta «prevé reconvertir el espacio natural en un equipamiento turístico con áreas de esparcimiento, infraestructuras culturales y deportivas, y un aparcamiento para autocaravanas.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que el plan «culmina más de cuatro años de trabajo y coordinación con otras administraciones». La inversión global prevista para este proyecto ronda los 3 millones de euros.