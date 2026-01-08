César Mosquera sobre la Diputación de Pontevedra: "No hay mala intención, solo incapacidad"

El portavoz del BNG en la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, hizo balance ayer, en un desayuno informativo con la prensa, de la gestión del gobierno provincial. En su opinión, "hay una total incapacidad de gestión por parte del vicepresidente (Rafa Domínguez; su preocupación son las notas de prensa y salir bien en las fotos, pero en el resto anda escasito, escasito, por no decir que es nulo". Para el nacionalista, en general, "no hay ejemplo de gestión".

Se refería en su intervención ante los periodistas a las obras de rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara, un proyecto histórico iniciado por el anterior gobierno de la Diputación de la mano del Concello de Pontevedra, siendo el propio César Mosquera vicepresidente del gobierno provincial entonces y presidenta la socialista Carmela Silva.

El ahora portavoz lamentó que los trabajos se van a demorar, "como mínimo", hasta la segunda mitad de 2027. Advirtió de que, con todos los trámites que quedan por hacer, va a resultar casi imposible que los trabajos se inicien en este mandato, dudando incluso de que lleguen a estar adjudicados.

Tachó de "anárquicos y ejemplo de descontrol" los tiempos que maneja la Diputación y aclaró que el gobierno provincial tiene adjudicadas desde hace meses las excavaciones arqueológicas para los terrenos del convento, pero que hay que modificar el proyecto para que corresponda con el que solicita Patrimonio.

Solamente por esta cuestión, subrayó que harán falta muchos meses solo para avanzar en los trámites de arqueología.

Por otro lado, César Mosquera informó de que el gobierno provincial aún no hizo la solicitud de licencia para hacer las excavaciones a pesar de poder haberla solicitado ya en el mes de julio . Aún en el caso de que el Concello de Pontevedra concediese esa licencia "a una velocidad de vértigo", tendría que abrirse un nuevo plazo para realizar la intervención sobre el terreno. Asimismo, el resultado del proyecto arqueológico deberá que ser evaluado de nuevo por Patrimonio.

Una vez recibido el nuevo informe positivo de este departamento autonómico, quedaría un nuevo paso fundamental: la redacción final de la rehabilitación del convento por parte de Nieto&Sobejano, el estudio de arquitectura adjudicatario de la actuación, y solicitar la licencia definitiva.

Por todo ello, para el nacionalista "en este mandato no se va a hacer la reforma de Santa Clara, como mucho se harán los sondeos, es decir, muy poco".

A su entender, queda demostrado que hay una importante "falta de experiencia". Al ser preguntado por la prensa sobre los porqués de este "atasco", consideró que "no hay mala intención, simplemente incapacidad".

Edificios del Museo

Respecto a los edificios centrales del Museo, los primigenios de la Praza da Leña, César Mosquera calificó también de grande "el descontrol en la gestión".

Recordó que el PP criticó en su momento el túnel de conexión entre los edificios históricos, pero que finalmente el sótano va a ser mayor del previsto solo para albergar la Cámara de Numancia y acusó al gobierno provincial de que se perderán tres millones de euros de subvención "gracias a ese chiste".

No será el único dinero que se pierda, apuntó, ya que en total son 28 millones de euros (25 millones propios y los 3 millones de la ayuda), los que habían quedado consignados para el Museo y Santa Clara por el anterior gobierno bipartito.

Reconoció que se siente "dolido" porque se desmontase la totalidad del trabajo hecho por el anterior gobierno de la Diputación. "Yo me debo a Pontevedra. Soy concejal aquí y después de echar a andar el Plan Revitaliza, comprar Santa Clara y poner a andar los edificios centrales dije que estaba dispuesto a colaborar, pero estoy esperando hoy. Todo lo que hizo este gobierno fue deshacer", resumió.

Financiación a la ciudad

Sobre la financiación de la Diputación de Pontevedra para el municipio, reivindicó un aumento de fondos para la capital de la provincia.

"Este año, en el que aún no se adjudicó el dinero del Plan Extra II a los ayuntamientos de la provincia, Pontevedra estará en el décimo puesto de las transferencias. Es una demostración del peso que tiene Domínguez en el gobierno provincial", concluyó César Mosquera.