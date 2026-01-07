Vermú entre Libros en la librería Paz con la autora María Quiroga

El Vermú entre Libros de la Librería Paz de Pontevedra acoge la visita de la escritora María Quiroga este sábado 10 de enero a las 12.30 horas. Hablará de su novela ganador del premio Illa Nova 2025, «Perder o norte» (Editorial Galaxia). Conversará en la librería con Cynthia Menéndez. La asistencia es libre hasta completar aforo.