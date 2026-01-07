Unha placa na Boa Vila pecha o Ano Castelao, «pontevedrés por devoción»
Un emotivo acto ao pé da casa onde residiu con Virxinia Pereira na Praza de España reúne a colectivos dunha cidade que o «rianxeiro universal» elixiu para «vivir, crear e soñar»
A vida e obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 7 de enero de 1950) foi lembrada este mércores en Pontevedra co gallo do día do seu pasamento. Co acto púxose o punto e final ao Ano Castelao, celebrado en 2025 na cidade coa colaboración de numerosos colectivos sociais e culturais, así como coa especial aportación do alumnado da cidade.
O descubrimento dunha placa ao pé da vivenda na que o artista e galeguista viviu coa súa dona, Virxinia Pereira, no número 1 da Praza de España (onde a farmacia e o estanco), supuxo o broche de ouro a unha ampla programación que salientou a paixón de Castelao pola Boa Vila, na que pasou 20 anos e que sempre levou no corazón.
Estudantes dos institutos IES Valle-Inclán, Frei Martín Sarmiento e A Xunqueira II foron os encargados de ofrecer os discursos nos que se debullou o legado do «rianxeiro universal».
Comezou Fiama Del Canto Sogo lembrando a emigración de Castelao á Arxentina, «levando a Galicia na memoria e no corazón».
«Castelao viviu o exilio na Arxentina. Alí pensou, escribiu e soñou Galicia desde lonxe. Unha Galicia que doía, pero que tamén daba forza. Porque cando unha persoa marcha, a terra non desaparece: vólvese máis intensa», leu a alumna do IES Valle Inclán.
Aludiu á historia do seu propio bisavó, Bernardo: «El tamén emigrou á Arxentina. Non escribiu libros nin deu discursos, pero escribiu a súa historia con traballo, esforzo e silencio. Como tantos galegos e galegas que cruzaron o océano na procura dun futuro mellor. Castelao e o meu bisavó non se coñeceron, pero compartiron algo esencial: a experiencia de deixar atrás a terra que amaban e a necesidade de non esquecela nunca».
«Castelao ensinounos que Galicia non é só un lugar no mapa. É unha historia compartida. E mentres esa historia siga viva, mentres alguén a lembre, mentres alguén volva, Castelao seguirá presente», concluiu.
Francisco Kabila González, tamén do IES Valle-Inclán, sinalou que o feito de que Castelao siga presente logo de 75 anos do seu pasamento «non é casualidade». «O seu discurso foi tan potente e transgresor que encaixaría perfectamente agora por moitas razóns. Se no seu tempo Castelao denunciou o silencio imposto sobre a nosa lingua, hoxe, que temos aparente liberdade para falala, o galego é lingua minoritaria por primeira vez (segundo datos do IGE). Por iso seguen sendo de triste actualidade as súas reivindicacións sobre a lingua», lamentou este estudante pontevedrés.
Pero tamén se lembrou que «ademais da situación do idioma, Castelao tamén denunciaría outras realidades», como os discursos de odio, as desigualdades sociais e as múltiples formas de discriminación que hoxe seguen presentes, como o fixo na súa obra «Sempre en Galiza», apelando a un galeguismo humanista, aberto, solidario e radicalmente contrario á intolerancia.
Arte de denuncia social
A arte centrou as verbas de Natasha Ríos Ciorba, alumna do IES Frei Martín Sarmiento: «A arte non era só un pasatempo: era unha ferramenta de cambio social, unha arte non só estética, senón tamén útil e transformadora, unha arte que servía para reflectir a realidade, reflexionar sobre ela e cambiala para mellor».
Tamén aludiu á súa dona, Virxinia Pereira, que conta cunha rúa na cidade de Pontevedra. «Ela foi os seus ollos cando el apenas podía ver. Virxinia compartiu a vida e a loita, tendo valor por ela mesma e non só por ser “muller de”. De xustiza é que recoñezamos o seu nome, o seu traballo e o seu legado. E se hoxe podemos ver a obra de Castelao no Museo de Pontevedra, é grazas a ela», celebrou.
Por último, Fiz Bello Alonso, tamén do IES Frei Martín Sarmiento, falou do durísimo impacto que a ditadura franquismo supuxo a nivel social, político e económico. «O franquismo fedeu, e aínda fede, porque non só foi unha ditadura, foi unha maneira de ensinarnos a vivir agochados ser facer ruído, a seguir o que xa está escrito e non meterse en leas».
Nesta liña, salientou que Castelao non quería un pobo calado, quería un pobo vivo, un pobo ruidoso, molesto, libre, que se contradí e se equivoca, e aínda así, insiste». «Ou falamos coa nosa voz ou falan por nós».
Na preparación destes textos, ademais destes catro estudantes participou Carla Bouzas Pérez, do IES A Xunqueira II.
Eva Vilaverde: «Non é casual que escribise Meu Pontevedra, unha declaración de amor»
A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, foi unha das persoas que contribuiu a retirar a bandeira de Galicia que cubría a placa na Praza de España, que di: «Nesta casa viviron Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira».
«O acto de hoxe é un punto e seguido. A homenaxe a Castelao non pode rematar aquí», dixo, para engadir que foi «un home realmente extraordinario» e celebrar que o 2025 foi «un ano de coñecemento e memoria».
«Aquí viviu, creou e soñou como pontevedrés. Castelao non era PTV, foi pontevedrés por elección e devoción», resumiu.
Pola súa banda, a alcaldesa accidental de Pontevedra, Eva Vilaverde, lembrou no acto que «Castelao non foi un visitante circunstancial nesta cidade. Pontevedra foi para el un espazo querido, un fogar intelectual e político, un lugar desde o que mirar o país con máis claridade. Aquí deixou pegada persoal, pero tamén deixou algo máis fondo: contribuíu a facer de Pontevedra unha cidade central nun tempo de grande esplendor cultural e político para Galiza».
Por iso, instou a que esta placa «non sexa só unha lembranza do pasado». «Que sexa tamén un compromiso co presente e co futuro. Porque mentres haxa quen cre que outro mundo é posible, mentres haxa quen defenda a dignidade, a igualdade e a liberdade dos pobos, Castelao seguirá vivindo, tamén aquí, en Pontevedra».
