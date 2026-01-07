Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

Unha placa na Boa Vila pecha o Ano Castelao, «pontevedrés por devoción»

Un emotivo acto ao pé da casa onde residiu con Virxinia Pereira na Praza de España reúne a colectivos dunha cidade que o «rianxeiro universal» elixiu para «vivir, crear e soñar»

A placa a Castelao, xa descuberta, no número 1 da Praza de España de Pontevedra.

A placa a Castelao, xa descuberta, no número 1 da Praza de España de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Ana López

Pontevedra

A vida e obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 7 de enero de 1950) foi lembrada este mércores en Pontevedra co gallo do día do seu pasamento. Co acto púxose o punto e final ao Ano Castelao, celebrado en 2025 na cidade coa colaboración de numerosos colectivos sociais e culturais, así como coa especial aportación do alumnado da cidade.

O descubrimento dunha placa ao pé da vivenda na que o artista e galeguista viviu coa súa dona, Virxinia Pereira, no número 1 da Praza de España (onde a farmacia e o estanco), supuxo o broche de ouro a unha ampla programación que salientou a paixón de Castelao pola Boa Vila, na que pasou 20 anos e que sempre levou no corazón.

Estudantes dos institutos IES Valle-Inclán, Frei Martín Sarmiento e A Xunqueira II foron os encargados de ofrecer os discursos nos que se debullou o legado do «rianxeiro universal».

Comezou Fiama Del Canto Sogo lembrando a emigración de Castelao á Arxentina, «levando a Galicia na memoria e no corazón».

«Castelao viviu o exilio na Arxentina. Alí pensou, escribiu e soñou Galicia desde lonxe. Unha Galicia que doía, pero que tamén daba forza. Porque cando unha persoa marcha, a terra non desaparece: vólvese máis intensa», leu a alumna do IES Valle Inclán.

Un momento do acto, aberto ao público. | G.S.

Un momento do acto, aberto ao público. | G.S.

Aludiu á historia do seu propio bisavó, Bernardo: «El tamén emigrou á Arxentina. Non escribiu libros nin deu discursos, pero escribiu a súa historia con traballo, esforzo e silencio. Como tantos galegos e galegas que cruzaron o océano na procura dun futuro mellor. Castelao e o meu bisavó non se coñeceron, pero compartiron algo esencial: a experiencia de deixar atrás a terra que amaban e a necesidade de non esquecela nunca».

«Castelao ensinounos que Galicia non é só un lugar no mapa. É unha historia compartida. E mentres esa historia siga viva, mentres alguén a lembre, mentres alguén volva, Castelao seguirá presente», concluiu.

Os de Algures tocaron o himno galego. | G.S.

Os de Algures tocaron o himno galego. | G.S.

Francisco Kabila González, tamén do IES Valle-Inclán, sinalou que o feito de que Castelao siga presente logo de 75 anos do seu pasamento «non é casualidade». «O seu discurso foi tan potente e transgresor que encaixaría perfectamente agora por moitas razóns. Se no seu tempo Castelao denunciou o silencio imposto sobre a nosa lingua, hoxe, que temos aparente liberdade para falala, o galego é lingua minoritaria por primeira vez (segundo datos do IGE). Por iso seguen sendo de triste actualidade as súas reivindicacións sobre a lingua», lamentou este estudante pontevedrés.

Pero tamén se lembrou que «ademais da situación do idioma, Castelao tamén denunciaría outras realidades», como os discursos de odio, as desigualdades sociais e as múltiples formas de discriminación que hoxe seguen presentes, como o fixo na súa obra «Sempre en Galiza», apelando a un galeguismo humanista, aberto, solidario e radicalmente contrario á intolerancia.

Arte de denuncia social

A arte centrou as verbas de Natasha Ríos Ciorba, alumna do IES Frei Martín Sarmiento: «A arte non era só un pasatempo: era unha ferramenta de cambio social, unha arte non só estética, senón tamén útil e transformadora, unha arte que servía para reflectir a realidade, reflexionar sobre ela e cambiala para mellor».

Tamén aludiu á súa dona, Virxinia Pereira, que conta cunha rúa na cidade de Pontevedra. «Ela foi os seus ollos cando el apenas podía ver. Virxinia compartiu a vida e a loita, tendo valor por ela mesma e non só por ser “muller de”. De xustiza é que recoñezamos o seu nome, o seu traballo e o seu legado. E se hoxe podemos ver a obra de Castelao no Museo de Pontevedra, é grazas a ela», celebrou.

Por último, Fiz Bello Alonso, tamén do IES Frei Martín Sarmiento, falou do durísimo impacto que a ditadura franquismo supuxo a nivel social, político e económico. «O franquismo fedeu, e aínda fede, porque non só foi unha ditadura, foi unha maneira de ensinarnos a vivir agochados ser facer ruído, a seguir o que xa está escrito e non meterse en leas».

Nesta liña, salientou que Castelao non quería un pobo calado, quería un pobo vivo, un pobo ruidoso, molesto, libre, que se contradí e se equivoca, e aínda así, insiste». «Ou falamos coa nosa voz ou falan por nós».

Na preparación destes textos, ademais destes catro estudantes participou Carla Bouzas Pérez, do IES A Xunqueira II.

Eva Vilaverde: «Non é casual que escribise Meu Pontevedra, unha declaración de amor»

A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, foi unha das persoas que contribuiu a retirar a bandeira de Galicia que cubría a placa na Praza de España, que di: «Nesta casa viviron Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira».

«O acto de hoxe é un punto e seguido. A homenaxe a Castelao non pode rematar aquí», dixo, para engadir que foi «un home realmente extraordinario» e celebrar que o 2025 foi «un ano de coñecemento e memoria».

«Aquí viviu, creou e soñou como pontevedrés. Castelao non era PTV, foi pontevedrés por elección e devoción», resumiu.

Pola súa banda, a alcaldesa accidental de Pontevedra, Eva Vilaverde, lembrou no acto que «Castelao non foi un visitante circunstancial nesta cidade. Pontevedra foi para el un espazo querido, un fogar intelectual e político, un lugar desde o que mirar o país con máis claridade. Aquí deixou pegada persoal, pero tamén deixou algo máis fondo: contribuíu a facer de Pontevedra unha cidade central nun tempo de grande esplendor cultural e político para Galiza».

Por iso, instou a que esta placa «non sexa só unha lembranza do pasado». «Que sexa tamén un compromiso co presente e co futuro. Porque mentres haxa quen cre que outro mundo é posible, mentres haxa quen defenda a dignidade, a igualdade e a liberdade dos pobos, Castelao seguirá vivindo, tamén aquí, en Pontevedra».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents