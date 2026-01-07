Marcos, el niño de 6 años que trajo 20 millones de euros a Marín

El sorteo extraordinario de la Lotería del Día del Niño repartió este martes alegría a un centenar de marinenses con el premio gordo. En total, fueron veinte millones de euros los que trajo el primer gran sorteo del año gracias al 06703.

Con diez billetes vendidos «entre el sábado y el mismo lunes», confiesa una de las responsables del establecimiento, Peregrina Pereira, cien afortunados recogerán su recompensa durante estos días en la administración número 1 de Marín.

Junto a su marido, Alejandro Martín, se encuentran al frente del local que acumula «unos cincuenta años de actividad»; desde hace más de una década, lo hacen en propiedad.

«La mayoría se ha repartido entre gente joven, que son los que más lo necesitan», anuncia Pereira sobre un premio que ha sido repartido íntegramente «entre residentes del municipio pontevedrés», lo que «mejora el sabor de boca del sorteo de Navidad», donde «solo» hubo un premiado.

Además de esta administración, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Día del Niño también tuvo un «pequeño ápice» de protagonismo en un local de hostelería marinense.

La administración repartió cien décimos premiados. / Gustavo Santos

Sin embargo, en el Bar Timonel, solo se vendió un décimo. Además, fue a través de máquina y «no sé quién ha sido el afortunado», confiesa la responsable del bar.

Una de las historias más especiales que ha dejado el sorteo llegó en una familia de cuatro integrantes de Marín. Marcos, el padre, de 32 años, compró el décimo la tarde antes del sorteo.

«Llegué a la administración con mi hijo porque hago la Primitiva todas las semanas y él me pidió jugar para la Lotería del Día del Niño», relata el progenitor.

Una vez allí, su hijo de seis años, con el que comparte nombre, señaló el boleto que, unas horas más tarde, les haría saltar y correr de la emoción.

«Es la primera o segunda vez que jugamos este sorteo», cuenta el padre sobre la Lotería del Día del Niño, aclarando que «el de Navidad sí que lo solemos comprar, pero nunca toca».

Lo más curioso de la celebración de la jornada de ayer fue, sin duda, la forma en la que la familia se percató de que acababan de ganar 200.000 euros.

«Como lo compramos a última hora y con este sorteo no hay tanta tradición, no estábamos pendientes de la televisión», explica.

Premiado por sorpresa

Sin embargo, mientras la familia terminaba de abrir los regalos que unas horas antes habían dejado Melchor, Gaspar y Baltasar debajo de su árbol de Navidad, Marcos padre decidió consultar, por pura curiosidad, la prensa deportiva nacional, en busca de alguna noticia interesante para amenizar la espera hasta la comida de Reyes.

No obstante, y como suele ser habitual, la gran mayoría de medios de comunicación muestran en sus cabeceras cómo avanza el sorteo. Por ello, «cuando vi el número del primer premio fui a comprobar el décimo porque me resultaba familiar», declara.

Para su sorpresa y posterior alegría, el 06703 de su boleto coincidía con el ganador de la lotería. «Llamé a la administración para comprobarlo y fuimos corriendo hasta allí», cuenta el afortunado, que adelanta que el premio irá dedicado íntegramente a comprar una propiedad en Marín, donde reside y trabaja la familia.