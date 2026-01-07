Seixo-Marín protesta y pide aumentar la contratación de personal sanitario

La Plataforma por la Defensa del Centro de Salud de Seixo y de Marín, integrada por más de una veintena de colectivos, informa de que, como viene siendo habitual en la víspera de Reyes, una representación vecinal se concentró ante el Hospital Provincial con un pergamino de deseos a modo de carta dirigida al gerente del área sanitaria, José Flores Arias. En ella reclamaban «la contratación de personal para reducir las listas de espera en la atención primaria y especializada».

La portavoz de la Plataforma, Iria Aboi Ferradás, explicó que «empezamos el año como terminamos el anterior, con movilizaciones y reivindicaciones centradas especialmente en la falta de profesionales». Denunció que existen esperas de hasta tres años para una consulta de urología y de dos años en neurología, una situación que calificó de «inadmisible». Asimismo, criticó que se hable de reducción de listas de espera cuando hay demoras incluso para acceder al médico de cabecera, con citas que superan los 15 días en el Centro de Salud de Marín y los 11 en el de Seixo. «No es normal que no se refuerce la sanidad pública con recursos y personal mientras se siguen derivando pacientes a la privada», añadió.

La Plataforma registró también un escrito dirigido al gerente del Área Sanitaria en el que se recogen sus principales reivindicaciones, y recordó que «a comienzos de cada año presentamos nuestras demandas por escrito sin recibir respuesta». Entre las carencias señaladas figuran la necesidad de reparar deficiencias en la zona del PAC del Centro de Salud de Marín, reforzar el equipo electrógeno y ampliar la dotación de personal y servicios. En concreto, reclaman más fisioterapeutas, la implantación de psicología clínica y nutrición a tiempo completo, así como la incorporación de la podología a la cartera de servicios.

Para el Centro de Salud de Seixo solicitan ampliar la oferta asistencial, con servicios como psicología clínica o pediatría, con el objetivo de atender las necesidades actuales de la población, descongestionar el Centro de Salud de Marín y fijar pacientes en Seixo.

Por último, Iria Aboi criticó que el Gran Montecelo «siga el camino del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo» y denunció la negativa de la Xunta a la gratuidad del aparcamiento pese a contar con más de 12.000 firmas. La Plataforma prevé «un nuevo año de movilizaciones», que comenzará el 1 de febrero con una manifestación de ámbito gallego en Santiago de Compostela convocada por SOS Sanidade Pública, porque «con la salud no se juega».