Sanxenxo registró su menor tasa de desempleo media en 2025, un 6%

Buenas noticias para Sanxenxo. El municipio logró en 2025 el mejor dato de empleo de la serie histórica, alcanzando una tasa media anual de paro del 6%, un resultado que confirma la buena evolución del mercado laboral local. El crecimiento de la actividad turística y el impulso del parque empresarial de Nantes han sido claves para afianzar esta tendencia en los últimos años.

Y es que, de los doce meses de 2025, Sanxenxo solo registró una cifra negativa respecto al ejercicio anterior. Fue en enero cuando se contabilizaron 623 personas sin empleo, siete más que en el mismo mes del año anterior. En el lado opuesto se sitúa julio, el mes con mejor comportamiento laboral, con 382 desempleados y una tasa de paro del 4,71%.

A lo largo del año se fueron detectando, además, distintas señales que apuntaban a un incremento general de la actividad económica. Un ejemplo de ello es la recaudación del parking público municipal de Nauta que, pese a mantener las mismas tarifas, experimentó en 2025 un crecimiento notable respecto a ejercicios anteriores, tanto en ingresos como en la rotación de vehículos, lo que refleja un mayor flujo de visitantes y una mayor actividad comercial en el municipio.