El roscón sigue reinando en las mesas de Pontevedra

Uno de los productos estrella de la gastronomía navideña es, sin duda, el roscón de Reyes. Durante los días previos a esta fecha tan señalada, pastelerías y confiterías se ponen manos a la obra para sacar su mayor producción de este bollo.

Al tratarse de un producto fresco, «aquí no hay margen para adelantar trabajo», cuenta Mayka Solla sobre el trabajo que realizan durante estos días en la tradicional confitería pontevedresa.

«La masa queda levando el día anterior y se cuece el mismo día», explica. Aunque el pico de ventas no se reparte por igual. El día 5 suele ser «el fuerte», porque concentra encargos y compras durante toda la jornada.

En cambio, el 6, cambia el patrón: manda la mañana y el roscón se convierte en desayuno de celebración. Y aun así, también hay quien lo reserva para la mesa familiar: la comida en la que se juntan abuelos y nietos y el roscón «actúa casi como centro de mesa».

La presión empieza bien pronto. Según confiesa Solla, los encargos no esperan a la víspera: «Nos llevan pidiendo rosca desde después de Nochebuena». El gran porcentaje aparece con la llegada del Fin de Año, pero no salen del mostrador hasta el día 4. A partir de ahí, la confitería se pone a pleno rendimiento.

Los más grandes llegan a pesar dos kilos. / Hugo de Dios

La clave está en el límite del obrador. La mayor parte de la producción sale con nombre y apellidos, ya que «casi todo es por encargo, porque la capacidad que tenemos para producir es limitada», argumenta. Lo que llega al propio día son, en muchos casos, los restos que quedan por vender.

En cuanto a formatos, la variedad responde a los tamaños habituales de cada familia. Trabajan desde el medio hasta los dos kilos, con un tramo que domina la demanda, «el medio y el kilo». Los más grandes se reservan menos. En el relleno, predomina lo clásico: crema y nata. Sobre el precio, este año se vendió a 24 euros el kilo.

En una fecha tan apegada a la tradición, Solla no busca reinventar el roscón. «Mantenemos lo de siempre, porque es lo que la gente quiere», confiesa. Aun así, utilizan un producto que vive en segundo plano y que mucha gente todavía no conoce: la niza, un tipo de masa distinta, «más hojaldrada», parecida a un cruasán, con almendra molida con yema en el interior y azúcar por encima. «Está exquisita, pero poca gente la conoce», garantiza Mayka Solla.

Las versiones especiales como sin gluten, veganas o sin lactosa están, por el momento, fuera de su alcance, por sus limitaciones. Las adaptaciones posibles son «retirar la fruta confitada o el azúcar de la capa superior», apunta.

Y, pese a los cambios de hábitos de consumo, no detecta un retroceso claro. «En Reyes se sigue manteniendo la tradición, aunque en Semana Santa ha bajado un poco», revela sobre las ventas de roscones en fechas señaladas.