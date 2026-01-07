Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación literaria de Fariñas y Hevia en Caldas de Reis

R. P.

Caldas de Reis

El Hotel Roquiño de Caldas de Reis acogerá, mañana a las 20.30 horas, un encuentro literario que reunirá a dos autores de trayectorias y universos creativos bien diferenciados. Se trata de la presentación conjunta de ‘Colapso’, del dramaturgo cubano afincado en España Roger Fariñas, y de ‘El dodecaedro del zodíaco. Los cuatro elementos – Libro I’, del escritor madrileño Nacho Hevia.

