Presentación literaria de Fariñas y Hevia en Caldas de Reis
Caldas de Reis
El Hotel Roquiño de Caldas de Reis acogerá, mañana a las 20.30 horas, un encuentro literario que reunirá a dos autores de trayectorias y universos creativos bien diferenciados. Se trata de la presentación conjunta de ‘Colapso’, del dramaturgo cubano afincado en España Roger Fariñas, y de ‘El dodecaedro del zodíaco. Los cuatro elementos – Libro I’, del escritor madrileño Nacho Hevia.
