«En plan ben» lleva al ámbito educativo talleres de bienestar emocional

La iniciativa, puesta en marcha por la Diputación, comenzará en marzo

A.L.

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra llevará a un total de 19 centros de enseñanza de la provincia su nuevo programa de apoyo a la juventud, «En plan ben». Los centros, pertenecientes a concellos de reto demográfico, acogerán a partir del próximo mes de marzo un total de 34 talleres sobre bienestar emocional y salud mental con actividades diseñadas para los grupos que componen la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. En plan bien: aulas saludables aborda la salud mental y la aceptación desde una perspectiva preventiva que busca evitar la estigmatización de los trastornos mentales y reducir la incidencia de problemas psicológicos y conductas de riesgo entre adolescentes.

Los 19 centros de enseñanza beneficiarios se encuentran en los ayuntamientos de Barro, Bueu , Caldas de Reis, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, A Illa de Arousa, Meaño, As Neves, Ponte Caldelas, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Salvaterra de Miño, Silleda, Tomiño, Vila de Cruces y Vilanova de Arousa.

En el marco de «En plan ben», el alumnado recibirá talleres sobre autolesiones y prevención de conductas de suicidio, la imagen corporal y trastornos de conducta alimentaria, el acoso escolar y ciberacoso, las consecuencias de la pornografía y otras violencias sexuales y el uso de sustancias y conductas abusivas. Para el profesorado los talleres se centrarán en la promoción del bienestar, en la identificación de riesgos o en el abordaje de problemas, mientras que para las familias o las ANPA en los talleres se analizarán la salud mental en el hogar, la comunicación asertiva con los menores o la convivencia positiva. Una vez hechas las evaluaciones iniciales de cada centro educativo se adaptará el programa a sus necesidades y se decidirá la temática del taller ofertado.

