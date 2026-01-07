Un muro que quiere salir de sus cuatro paredes

El Muro Violeta sobre violencia de género creado por voluntarios de la asociación Asampo (que promueve la donación de órganos y sangre) podría dar un paso más y traspasar las cuatro paredes en las que se encuentra, en la Casa Azul. La idea es que se convierta en una lona itinerante para que salga a la calle y se utilice en actividades o eventos para concienciar sobre la lacra del machismo.

Francisco Pérez-Mirás Miguéns, presidente de Asampo, recuerda que el muro es «un homenaje lleno de memoria, respeto y compromiso». Está compuesto por más de 2.300 azulejos en los que se plasman los nombres de cada una de las mujeres asesinadas por actos de violencia machista en España entre los años 2000 y 2025. No están todas, obviamente, sino solamente aquellas de las que se disponen los datos básicos: nombre de pila, edad, fecha del asesinato y lugar.

Se encuentra en la Casa Azul del Concello de Pontevedra, en la calle Sor Lucía, en pleno corazón del casco histórico. Al igual que la lacra social que supone la violencia de género, no deja de crecer, ya que esta sería la verdadera victoria social.

Tablilla de una de las víctimas de Pontevedra | Gustavo Santos

Visitas escolares

Una de las ideas de esta iniciativa es que sea visitada por alumnado de los centros educativos de la comarca. Así, entre enero y febrero van a pasar más de 160 niños del IES Sánchez Cantón de Pontevedra, los primeros que van a visitar el muro este nuevo 2026, organizados en grupos de 25 ó 30 alumnos.

Para ello, los voluntarios de Asampo participarán en unos días en un taller formativo que les capacite para poder hacer las visitas con los chavales, explicándoles cómo fue el proceso creativo del muro.

Además, la asociación tiene en mente un proyecto que ya ha puesto en conocimiento de la concelleira de Igualdade, Anabel Gulías. «Le propusimos la posibilidad de que se escanease el muro y se hiciera una lona itinerante, para que pueda ir visitando los diferentes municipios», explica a FARO Pérez-Mirás, que añade que tiene que mandar todos los detalles de la propuesta a Gulías.

Esta lona sería propiedad del Concello de Pontevedra, ya que el Muro Violeta «también lo es, porque está en un edificio municipal».

Para Asampo es muy importante que este muro llegue a cuantas más personas mejor, «porque ya el profesorado que nos visita con los alumnos alucina con la labor que se ha llevado a cabo».

La instalación está en el sótano de la Casa Azul. / Gustavo Santos

El Muro Violeta tiene algunas particularidades. Así, por ejemplo, las víctimas mortales del machismo en la comunidad autónoma gallega son destacadas con tablillas de madera.

«También quisimos destacar la violencia vicaria, de modo que resaltamos todos los asesinatos de hijos e hijas hasta los 18 años, la mayoría de edad», indica el presidente de Asampo.

Y, «como nosotros también estamos aquí gracias a alguien, que son nuestro mayores, también quisimos resaltar a las mujeres asesinadas que tenían más de 80 años».

Es duro decirlo, porque nadie desearía eso, pero este Muro Violeta todavía tiene mucha capacidad de crecimiento. «No me gusta nada decirlo, pero este muro todavía podría seguir creciendo ocho años más, en base a las estadísticas actuales», reconoce Francisco Pérez-Mirás Miguéns.

En este sentido, añade que «desde que lo presentamos en la última campaña del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) van siete mujeres más asesinadas». «Intentar explicar esto es doloroso».

A Asampo le interesa especialmente la impresión de los estudiantes, de ahí que las redacciones entregadas por dos alumnas del IES Valle-Inclán, Nuria y Paula, hayan sido reconocidas con una camiseta y un dorsal especial como los que usa Asampo en su marcha anual (la Pontevedrada), pero adaptados a esta temática, con la frase «Somos el grito de las que no tienen voz».

«Los estudiantes son el futuro», concluye su presidente.