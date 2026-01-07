El dragado del río Lérez se hará como pronto en 2027, «porque ya no hay escapatoria»

El tan solicitado dragado del río Lérez y la boca de la ría de Pontevedra no tiene una fecha inmediata. Como pronto, comenzaría a hacerse el próximo año, 2027. Y solo si la iniciativa sale adelante. El que haya una fecha en el horizonte ya es un motivo positivo para el Club Naval de Pontevedra, que lleva años solicitando estos trabajos.

«Una vez que se ha determinado cuál es el punto de vertido, teóricamente el trámite administrativo está en marcha y el estudio de impacto ambiental se desarrollará a lo largo de este año», celebra Enrique Dobarro, presidente del Club Naval de Pontevedra.

Se presume, según la información que maneja FARO, que las alegaciones serán numerosas, dado que es una cuestión que afecta a colectivos de distintos sectores, lo que podría afectar a los plazos. En todo caso, a lo largo de 2027, como pronto, comenzarían los trabajos tras la licitación.

Al menos esa es la idea, ya que son dos las Administraciones implicadas: la autonómica, a través de Portos de Galicia, y el gobierno central, con el Ministerio de Transición Ecológica.

Precisamente, la última reunión formal del Club Naval fue con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que recibió a la directiva de este colectivo el pasado mes de septiembre. Se le informó de la autorización de tres puntos de vertido para los dragados en las Rías Baixas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y de los trámites pendientes para la Xunta de Galicia. Se les transmitió que Portos de Galicia debe realizar un proyecto y someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental. Ya entonces Losada matizaba que este procedimiento no duraría menos de un año.

El informe de la Dirección General de Biodiversidad habilitó los tres nuevos puntos de vertido propuestos por una comisión mixta constituida entre Puertos del Estado, Portos de Galicia, las Autoridades Portuarias de Vigo, Marín y Vilagarcía y el Centro de Estudios del Ministerio de Transportes (Cedex). Serían el E8 en la isla de Sálvora, otro a tres kilómetros y un tercero, bautizado como D, al sur de Vigo.

Gustavo Santos |

El futuro proyecto de dragado del fondo de la ría de Pontevedra ha de ser sometido a la evaluación ambiental, que debe ser finalmente validada por el Ministerio de Transición Ecológica. Entre otras cuestiones, debe cumplir con las directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre, de 2021.

Estas directrices establecen los criterios para reutilización de los materiales de categorías A y B (no contaminados o poco contaminados) o C (contaminados). Así, en función de la calidad del material podrá dedicarse a usos diversos que van desde la regeneración de playas a rellenos en tierra o a la elaboración de materiales de construcción. Para la caracterización de los materiales dragados se tiene en cuenta el tamaño del grano, el nivel de carbono, el contenido en nutrientes, contaminación orgánica, metales, la toxicidad e incluso los valores estéticos. Para el uso final, las directrices obligan también a hacer también una valoración de la viabilidad técnica y económica y, finalmente, una vigilancia y seguimiento del vertido.

En todo caso, el uso del nuevo punto (situado a 1,8 Km del anterior E8 en el exterior de la isla de Sálvora) incluiría el cumplimiento de condiciones para proteger a las aves migratorias (se trata de una zona ZEPA y Red Natura 2000) y también la normativa sobre protección del fondo marino.

Esperanzados

Dobarro reconoce que «nada se acaba si no se empieza». Aunque el plazo siga siendo largo, hay cierta esperanza. «También hay que ver qué va a ocurrir cuando comience la ejecución», asegura.

El Club Naval de Pontevedra tiene inutilizada buena parte de sus pantalanes: «Cuando baja la marea nos quedan prácticamente solamente dos en uso».

Confía en que todo el proceso tenga por fin resolución, «porque ya no hay escapatoria». Además, añade que «si no se actúa, se seguirán acumulando».

«Esto no es el capricho de ninguna de las asociaciones que podamos estar afectadas, es algo que afecta a la ría de Pontevedra en general», concluye Dobarro.