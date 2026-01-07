Centros de la comarca desarrollan sus clubes de lectura

El IES Illa de Tambo (Marín), CEIP Plurilingüe da Laxe (Marín), CEIP de Espedregada (Poio), EPAPU Río Lérez (Pontevedra) y CPI do Toural (Vilaboa) incorporan a sus centros clubes de lectura. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan LÍA (Lectura, Información y Aprendizaje) de bibliotecas escolares de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, tiene como objetivo fomentar este hábito entre el alumnado de todas las edades, promoviendo también la participación de otros miembros de la comunidad educativa, como las familias, en esta experiencia.

Además del impulso evidente de la lectura, el programa fomenta de manera activa el uso de la radio y de las nuevas tecnologías de comunicación e información en sus actividades, como blogs, vídeos, booktrailers, redes sociales o presentaciones, así como de los dispositivos digitales de lectura. Esto permite a los jóvenes combinar el hábito lector con el desarrollo de competencias digitales y creativas.

Pueden participar alumnos de todos los niveles educativos: Educación Infantil y Primaria, Secundaria, colegios rurales agrupados, Educación Especial, Formación Profesional, centros de adultos y enseñanzas de régimen especial, incluyendo conservatorios y escuelas de idiomas. De este modo, se busca involucrar a toda la comunidad educativa y favorecer la participación activa de los jóvenes en experiencias de aprendizaje enriquecedoras.

A los cinco centros de la comarca se le suman trece centros más del resto de la provincia, que integran el total de 184 centros con clubes de lectura. Esos centros son: CEIP Manuel Rodríguez Sinde (A Guarda), CEIP Plurilingüe de Agolada (Agolada), CEIP Plurilingüe de Belesar (Baiona), CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro (Cangas), CEIP Mondariz-Balneario (Mondariz-Balneario), CEIP Plurilingüe Pena de Francia (Mos), CEE de Panxón (Nigrán), CEIP Plurilingüe da Ribeira (O Porriño), CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López (O Porriño), CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán (Tomiño), CEIP Plurilingüe de Guillarei (Tui), IES Álvaro Cunqueiro (Vigo) e IES de Beade (Vigo).