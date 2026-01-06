Veinticinco años entre piezas, escaques y dameros

Las bodas de plata siempre se asocia con los anillos dorados y la bisutería de plata. La Escuela de Ajedrez de Pontevedra en cambio, opta por la monocromía y las 32 figuras de madera talladas en un tablero de 64 escaques. Una celebración sencilla que, pese a que se dará en diciembre de este 2026, es acorde con la sencillez que profesan desde la entidad a todos aquellos que alguna vez se aventuraron a disfrutar del deporte bajo su escudo.

La austeridad, no obstante, no interfiere en la dimensión multidisciplinar de propio ajedrez siendo un deporte que va desde el disfrute lúdico hasta el pensamiento calculador. «El ajedrez, aparte de ser un deporte y una competición, es también un juego que puede utilizar cualquier persona en su casa. Con unas reglas básicas que todo el mundo puede aprender, cualquiera puede jugar una partida al nivel que quiera, simplemente para disfrutar con amigos o familiares. Además, es uno de los juegos con más historia: hablamos de más de veinte siglos. Siempre se ha relacionado con muchas áreas. La parte más conocida puede ser la matemática o la educativa, pero también está presente en la cultura, el arte o el cine. Incluso se relaciona con el pensamiento, la toma de decisiones y, hoy en día, con el pensamiento crítico o el mundo empresarial. La dimensión del ajedrez es mucho más amplia que la de un simple juego de mesa o un deporte», explica el secretario de la Escuela, David Fernández.

Según explicaron desde el club los impulsores del proyecto, la iniciativa surgió entre amigos y conocidos ante la falta de una gran tradición ajedrecística en Pontevedra. Su objetivo era crear un club y una escuela de ajedrez que permitiesen dar a conocer este deporte, difundirlo y acercarlo a toda la ciudadanía, dando así origen al proyecto.

Recién cumplidos los veinticuatro años, los preparativos y primeros objetivos para un aniversario tan especial están servidos. «A corto plazo, ahora que arrancamos el año, el objetivo es comenzar la temporada de competiciones y la organización de nuestros eventos. Entre ellos está el Torneo Internacional de Verano, que es uno de los más importantes de España, además de otras actividades que desarrollamos a lo largo del año.

También queremos crear nuevas iniciativas y llegar al mayor número posible de personas, tanto en la ciudad como en la provincia, dando a conocer el ajedrez y todas sus virtudes», relata el directivo.

El club comenzó siendo una entidad pequeña y fue desarrollándose de manera progresiva, con recursos limitados pero una gran implicación de sus miembros fundadores. Según se explica, los años 2009 y 2010 marcaron el primer crecimiento significativo, coincidiendo con la consolidación de una base de aficionados, equipos, jugadores federados y diversas actividades sociales y de promoción en la ciudad. Entre 2010 y 2019 se vivió una etapa de expansión constante que llevó al club a uno de sus mejores momentos deportivos y organizativos. En 2020, la pandemia provocó una interrupción de esta evolución, aunque en los dos o tres años siguientes se logró una recuperación notable. En la actualidad, el club vuelve a contar con cifras muy positivas, una alta participación y una intensa labor de difusión del ajedrez en la ciudad, la provincia y también en toda Galicia.