Sanxenxo encara el fin de las obras de humanización con el pintado de viales

El Concello de Sanxenxo encara la recta final de la humanización de las calles Cesteiros, Viña da Fonte y Panadeira con el pintado de los viales. Durante los trabajos realizados durante la mañana de ayer, se prohibió el estacionamiento de vehículos en ambos márgenes del vial de Cesteiros y también en Viña da Fonte.

Durante los próximos días, se procederá al traslado de los semáforos ubicados en el cruce de la calle Progreso, que se reubicarán junto a los nuevos pasos de peatones y adaptarán sus ópticas en su nueva ubicación.

Los trabajos municipales también incluyen la instalación de una barandilla en la calle Progreso «para impedir que los peatones que crucen la calzada por la zona no habilitada», argumentan desde el Concello.

Las mismas actuaciones se llevaron a cabo en la calle Viña da Fonte, en la plazoleta, con el objetivo de «proteger el desnivel entre la plaza y la nueva acera instalada durante los últimos días», apuntan.

También está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas que «contribuirán a mejorar la imagen y la funcionalidad de este punto clave del municipio», garantizan desde el gobierno local.

Así, se actualizarán las infraestructuras básicas y se hará «más agradable y accesible esta zona tanto para vecinos y como para visitantes del municipio», apuntan desde el Concello.

Con estas actuaciones, se pretende «no solo actualizar las infraestructuras básicas de estas vías, sino también hacer más agradable y accesible la zona para la ciudadanía», mantienen los responsables.

Más de 300.000 euros

Este importante proyecto de mejora en los viales «está valorado en más de 300.000 euros», aseguran. Además, añadido a lo anterior, el plan incluye a su vez la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente en las diferentes calles.

Añaden que incluso, a lo largo de toda la actuación realizada estos días, se renovaron completamente los pavimentos en las diferentes aceras. Este trabajo de remodelación se llevó a cabo mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.