El PSOE cuestiona un contrato de casi 30.000 euros en Cotobade

El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE en Cerdedo-Cotobade registró una solicitud formal de información sobre la reciente licitación del servicio integral de gabinete de prensa y comunicación. Los socialistas consideran que el expediente se tramitó «con prisas, con cambios reiterados y sin una justificación clara de su necesidad».

La portavoz, Ana Couto, sostiene que la licitación se publica «apenas una semana después de que el PSdeG-PSOE preguntara oficialmente por la relación del Concello con la empresa Viravolta».

Según el grupo, esa relación se habría mantenido durante cinco años mediante facturación «en situación irregular» y, añaden, el gobierno local «no ofreció explicaciones al respecto»

Couto acusa al ejecutivo del Partido Popular de «improvisación» al no responder primero a la pregunta de la oposición y, en su lugar, sacar adelante una licitación que tuvo que modificarse apenas unos días más tarde «por errores en horas e importes», aseguran los socialistas.

El PSdeG-PSOE ve «especialmente grave» que se pretenda consolidar ahora un gabinete de prensa externo con un coste que «puede superar los 28.000 euros, prorrogable», sin aclarar por qué durante años se habría abonado «un servicio sin cobertura contractual adecuada».

Los socialistas también cuestionan la necesidad del contrato en un municipio de unos 5.000 habitantes, con funciones que incluyen «asesoramiento institucional, gestión de redes, comunicación audiovisual y presencia permanente», mientras afirman que, «se pierden servicios básicos y población».

En su escrito piden detalles sobre la carga real de trabajo, la justificación de cuarenta horas mensuales, si existen medios propios, por qué no se divide en lotes y los criterios de adjudicación, con un 75% del peso para el precio.

El concelleiro Manuel García Alonso reclama transparencia a los populares y advierte del «aumento del gasto en comunicación pese a la pérdida de población, servicios y actividad económica».