Un policía le salva la vida a un detenido que había agredido previamente a varios agentes

Un agente de la Policía Nacional salvó la vida de un detenido en la Comisaría Provincial de Pontevedra después de que el hombre detenido sufriera un desvanecimiento y dejara de respirar.

Los hechos se sucedieron durante la madrugada del pasado domingo, tras una intervención policial por un altercado en la puerta de un local de ocio nocturno situado en la calle Princesa.

Según el relato, alrededor de las cinco de la mañana acudieron al lugar agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local por la presencia de un varón que presentaba una concducta violenta.

Durante la actuación, el hombre agredió a varios policías locales, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. En el trayecto, ya dentro del coche patrulla, habría golpeado en repetidas ocasiones el interior del vehículo.

Una vez en la comisaría, y ante el alto nivel de agitación y agresividad que presentaba, los agentes solicitaron asistencia sanitaria. Sin embargo, antes de que llegara la ambulancia, el detenido se desplomó, perdió la consciencia y dejó de respirar.

En ese momento, un policía nacional con formación en primeros auxilios le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que recuperara la respiración y la consciencia a los pocos segundos. Posteriormente, fue colocado en posición de seguridad hasta la llegada de los servicios médicos, que lo trasladaron al hospital.

La Confederación Española de Policía (CEP) destacó la actuación del agente y anunció que pedirá un reconocimiento público para los policías que intervinieron durante el suceso.

Al mismo tiempo, aprovechó el acontecimiento para insistir en la necesidad de dotar a Pontevedra de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), como las existentes en otras ciudades gallegas, con el objetivo de «reforzar la lucha contra la criminalidad y garantizar la convivencia, especialmente en el contexto del ocio nocturno», apuntan.