Poio cierra la Navidad por todo lo alto en A Seca
Una exitosa fiesta en la carpa Poio Máxico de A Seca puso el punto y final a la Navidad en el municipio
Cientos de familias acudieron al evento, animado por Javi Solla, Tere y Os Elfos do Nadal
Poio ha cerrado por todo lo alto su programación navideña de este año. Una fiesta en la carpa instalada en A Seca en el Poio Máxico puso el punto y final a un amplio programa de actividades en las que los más pequeños fueron los absolutos protagonistas.
La animación corrió a cargo de Javi Solla, Tere y su espectáculo Os Elfos do Nadal. Hubo música, charangas y mucho ambiente, al más puro estilo del carnaval. Para hacer partícipes a diferentes colectivos del municipio, desde el gobierno local se fomentó que tomasen parte las Anpas, que pusieron todo su ingenio y fantasía en una Navidad inolvidable.
Los Reyes Magos estuvieron de nuevo presentes, ya que no dejaba de ser su día, pero en esta ocasión su intervención fue más corta, puesto que todos los regalos de este año ya estaban entregados. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar se subieron al escenario y saludaron a todos los niños, que les correspondieron emocionados. No se fueron sin antes bailar con el alcalde, Ángel Moldes.
Una carpa de éxito
La carpa Poio Mágico ha sido, un año más, el punto neurálgico de la Navidad en el municipio. Coincidiendo con las vacaciones escolares, numerosas personas se acercaron para disfrutar a diario de este espacio, que, junto con las siete Aldeas de Nadal, son las dos grandes apuestas del actual gobierno local.
Atracciones gratuitas en el exterior de la carpa, talleres de maquillaje, juegos para todas las edades, hinchables y música ofrecieron un animado ambiente y la magia en la carpa.
Durante las festas, Poio Máxico acogió la entrega de los premios del Concurso de Tarxetas de Nadal, el espectáculo musical Os tres Porquiños, la actuación de los magos Iago Saavedra, Sara Rodríguez, Mago Paco, la actuación de Aldea Musical de Nadal con Nelson Quinteiro, los conciertos de la Escola de Acordeóns de Campelo y la Escola de Música de Poio, el teatro infantil con A Pirata Lola , el espectáculo internacional de Pica Pica coa súa proposta Navidad Total...
Concierto en el Museo de Pontevedra
Pero la Navidad todavía no se ha terminado en la comarca. El Museo de Pontevedra celebra este sábado, 10 de enero, a las 19.30 horas el concierto «Despedida do Vilancico», poniendo fin a su programación de Nadal. Esta cita musical, que la entidad museística organiza desde hace 70 años, está protagonizada en esta edición por el Coro infantil y juvenil Luis García Limeses, bajo la dirección de Reyes Carballo; también por el Coro Canticum Novum, dirigido por Fernando Olbés, y por el profesorado e instrumentistas profesionales del Conservatorio de Música Manuel Quiroga.
Sonarán temas tradicionales y populares junto a composiciones de los siglos XIV a XIX.
La asistencia es libre hasta completar aforo.
