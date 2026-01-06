Poio cierra la Navidad por todo lo alto en A Seca

Poio ha cerrado por todo lo alto su programación navideña de este año. Una fiesta en la carpa instalada en A Seca en el Poio Máxico puso el punto y final a un amplio programa de actividades en las que los más pequeños fueron los absolutos protagonistas.

La animación corrió a cargo de Javi Solla, Tere y su espectáculo Os Elfos do Nadal. Hubo música, charangas y mucho ambiente, al más puro estilo del carnaval. Para hacer partícipes a diferentes colectivos del municipio, desde el gobierno local se fomentó que tomasen parte las Anpas, que pusieron todo su ingenio y fantasía en una Navidad inolvidable.

La carpa se llenó para la gran fiesta. | Gustavo Santos

Los Reyes Magos estuvieron de nuevo presentes, ya que no dejaba de ser su día, pero en esta ocasión su intervención fue más corta, puesto que todos los regalos de este año ya estaban entregados. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar se subieron al escenario y saludaron a todos los niños, que les correspondieron emocionados. No se fueron sin antes bailar con el alcalde, Ángel Moldes.

Una carpa de éxito

La carpa Poio Mágico ha sido, un año más, el punto neurálgico de la Navidad en el municipio. Coincidiendo con las vacaciones escolares, numerosas personas se acercaron para disfrutar a diario de este espacio, que, junto con las siete Aldeas de Nadal, son las dos grandes apuestas del actual gobierno local.

Participantes en la fiesta final del Nadal de Poio. | Gustavo Santos

Atracciones gratuitas en el exterior de la carpa, talleres de maquillaje, juegos para todas las edades, hinchables y música ofrecieron un animado ambiente y la magia en la carpa.

Durante las festas, Poio Máxico acogió la entrega de los premios del Concurso de Tarxetas de Nadal, el espectáculo musical Os tres Porquiños, la actuación de los magos Iago Saavedra, Sara Rodríguez, Mago Paco, la actuación de Aldea Musical de Nadal con Nelson Quinteiro, los conciertos de la Escola de Acordeóns de Campelo y la Escola de Música de Poio, el teatro infantil con A Pirata Lola , el espectáculo internacional de Pica Pica coa súa proposta Navidad Total...

Grupo de niños y adultos en la celebración. | Gustavo Santos