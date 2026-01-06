Los de Oriente no dejan ni un solo municipio de la comarca por recorrer

Bien conocida es la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar, de modo que no sorprende que los tres de Oriente lograsen ayer llegar a todos los lugares de la comarca de Pontevedra para dejar los regalos solicitados por los niños. Poio fue uno de los municipios más madrugadores, así que los tres reyes ya recorrieron sus calles a eso de las once de la mañana, subidos a coches antiguos, desde los que se lanzaron caramelos a los vecinos. Por la tarde, pararon en la carpa Poio Máxico de A Seca, donde el día anterior tuvo lugar el exitoso espectáculo «Pica Pica». La fiesta grande será hoy, a partir de las 18 horas, con una cabalgata que recorrerá el entorno de A Seca. La jornada terminará en este punto con una fiesta con un espectáculo de elfos de Nadal.

Recepción a los Reyes Magos en Poio. / FdV

También en Sanxenxo su programación navideña incluyó la recepción a los Reyes Magos, que salieron ayer en sus carrozas en una animada cabalgata. Además, en la Carpa de Nadal se interpretó la Danza de Reis, con la Asociación Cultural Soalleira.

Danza de Reis en Sanxenxo con la Asociación Soalleira. | FdV

Son estos días para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar en todos los municipios. Su apretada agenda ha provocado que algunos concellos se tuvieran que adelantar, como el de Ponte Caldelas, que celebró la cabalgata ya el pasado domingo. Eso sí, los Reyes Magos salieron bien temprano, a eso de las diez de la mañana, y pasaron por todas las parroquias, para que ningún niño se quedase sin verlos.