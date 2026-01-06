O Concello homenaxeará a Castelao cunha placa no edificio onde residíu
Será o broche de ouro á conmemoración do ano adicado ao autor de Rianxo
M.S.R.
O Concello de Pontevedra porá o broche de ouro á conmemoración do Ano Castelao mañá, coincidindo co 76º aniversario do pasamento do autor, cun acto institucional cargado de simbolismo e memoria. A homenaxe desenvolverase na Praza de España, concretamente fronte o número 1, edificio no que residiron Castelao e a súa muller, Virxinia Pereira, durante a súa estadía na cidade.
O acto estará presidido polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, xunto co concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, e contará coa presenza destacada de Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, entidade que impulsou a celebración do Ano Castelao en toda Galicia. O momento central será o descubrimento dunha placa conmemorativa no edificio, un xesto que busca deixar unha «lembranza permanente» na rúa de quen «escolleu ser pontevedrés». O Concello tamén quixo aproveitar a ocasión para agradecer publicamente á comunidade de veciños do inmoble a súa colaboración e facilidades para a colocación deste distintivo.
Fiel ao espírito participativo que caracterizou todas as actividades do Ano Castelao, a cerimonia non será un acto pechado, senón unha celebración aberta á cidadanía, na que se busca que as novas xeracións entren en contacto co legado do autor. Participarán activamente alumnos e alumnas dos institutos da cidade, os mesmos que protagonizaron en novembro o «Roteiro dos institutos» e as lecturas públicas das obras de Castelao, permitindo que a figura do autor se manteña viva na educación e na cultura local.
A homenaxe incluirá tamén unha compoñente visual e histórica especial da man da asociación Os de Algures. Os seus integrantes asistirán vestidos coa indumentaria reproducida da obra «Os vellos non deben de namorarse», tal como fora deseñada polo propio Castelao. Esta recreación, que formou parte da exitosa representación teatral no Teatro Principal e que o colectivo levou por distintos centros sociais durante o Nadal, achegará ao acto unha atmosfera evocadora do xenio artístico e da estética propia do autor, facendo que o público poida conectar de forma máis próxima coa súa obra.
