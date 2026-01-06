El Museo de Pontevedra acogió más de 200.000 visitantes en 2025

El Museo de Pontevedra cerró 2025 con un récord de visitas que no se alcanzaba desde hace más de una década. Durante el año pasado, un total de 208.908 personas recorrieron sus edificios y colecciones, lo que supone un aumento del 43% respecto a 2024 y se acerca a los 226.645 visitantes registrados en 2010. Este crecimiento coincide con la recuperación de la Bienal de Pontevedra y un calendario cultural especialmente activo.

Entre los datos más destacados, las Ruinas de San Domingos fueron el espacio más visitado, con 123.871 personas. Esta cifra supera ligeramente la del año 2023 y refleja el impacto de la reapertura tras las obras de mantenimiento que limitaron el acceso en 2024. Por su parte, los edificios Castelao y Sarmiento, que albergan la mayor parte de la colección permanente, exposiciones temporales y actividades, recibieron 73.206 visitantes, manteniéndose prácticamente estables respecto al año anterior.

El número de visitantes en grupo fue especialmente significativo: 10.590 personas participaron en recorridos organizados, la cifra más alta en la última década. En cuanto a visitantes por libre, 35.208 recorrieron los edificios de manera autónoma, de los cuales 7.538 procedían del extranjero, con un notable número de visitantes de Portugal, Estados Unidos y Reino Unido. Entre las comunidades autónomas españolas, Madrid y Andalucía aportaron la mayor parte de los visitantes.

Asimismo, la iglesia y el convento de Santa Clara recibieron 11.125 visitantes entre junio y septiembre, durante los meses en los que parte de la Bienal de Pontevedra se expuso en este histórico recinto.

El balance de 2025 refleja no solo un aumento general de público, sino también la consolidación del Museo de Pontevedra como uno de los principales referentes culturales y turísticos de la provincia.