En la víspera del sorteo de la Lotería del Niño, las administraciones municipales vivieron el énfasis de los pontevedreses y sus visitantes, invadidos por el espíritu de la Navidad, que les animó a hacerse con los últimos números apenas unas horas antes de la celebración del certamen.

Durante todo el día de ayer, desde primera hora de la mañana hasta el cierre de los establecimientos loteros, cientos de personas se acercaron para probar suerte en el primer gran sorteo del año tras despedir 2025 con la Lotería de Navidad.

La Lotería del Niño llena de ilusión las administraciones pontevedresas / Rafa Vázquez

Hoy a las 12.00 horas el bombo comenzará a girar para repartir 770 millones de euros por todo el panorama nacional de la mano de los mismos protagonistas de siempre, los niños de San Ildefonso.

A diferencia del sorteo del pasado 22 de diciembre, en este se pueden comprar décimos hasta las 10.00 horas, aunque el horario puede variar en función de la administración.

Entre las administraciones pontevedresas hay una que ha acaparado especialmente la atención de los compradores. La número 1, ubicada en la calle Michelena, 32, presentó colas interminables durante toda la jornada con el fin de repetir la hazaña lograda el pasado mes de diciembre.

Y es que esta administración municipal repartió 45 series del 60.649, número correspondiente al quinto premio, a razón de 6.000 euros por décimo. En total fueron 2,7 millones de euros de recompensa, de los cuales 1,9 fueron a parar a una empresa de transporte local, Moncho Logística de Refrigeración, que realiza su actividad en el polígono de Barro.