La fantasía de los Reyes inunda la Boa Vila

Ya llegaron y han hecho su magia: Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron realidad los sueños de los niños en la noche más mágica del año. Con tal motivo, fueron recibidos ayer por todo lo alto en Pontevedra, primero en el exitoso encuentro en la casa consistorial de la Praza de España y después en la cabalgata con las carrozas.

«¡Mira, mamá, son ellos!», gritaba emocionado ayer Álex, un niño de tan solo seis años que acudió con su familia a la tradicional cabalgata del día 5 de enero, a través de la cual los Reyes Magos recorren el centro de la ciudad augurando una noche con regalos para todos aquellos pequeños que se hayan portado bien el año anterior.

Seres mitológicos interactúan con el público en la cabalgata de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

Ni el frío de seis grados centígrados frenó a miles de personas las que acudieron a ver el paso de las carrozas de los de Oriente, que partieron a las seis de la tarde desde la Avenida de Lugo. Como es habitual, los tramos más concurridos fueron los del entorno de A Peregrina, así como la calle previa, Benito Corbal.

El cielo, que había estado cubierto hasta poco antes, se fue abriendo poco a poco para recibir a los participantes en la cabalgata por todo lo alto, de modo que la amenaza de lluvia no impidió la celebración de un evento tan especial. Hay que recordar que la filosofía del gobierno local es la esperar hasta el último minuto antes de anular cualquier actividad al aire libre, y hasta ahora los astros se han alienado siempre para que solo en contadas ocasiones fuese necesario recurrir a aplazamientos.

Los Reyes Magos reciben a los niños en sus tronos en la casa consistorial. / RAFA VÁZQUEZ

La Policía Local, el camión escalera de Bomberos y la Banda de Salcedo abrieron la comitiva, en la que estuvieron muy presentes la magia y la animación con la participación de múltiples compañías y espectáculos. Entre las atracciones más destacadas figuraban los flamencos y medusas de Barafunda, los zancudos de Hípica Celta y las ovejas del belén de Rivel Animación. La música y el ritmo correrán a cargo de la Charanga Reunión, los Gaiteros Celme, el grupo folclórico Pola Vila, Duos Pontes y la percusión de Troula con su «Circo Krasnodar» y el espectáculo «O Dentista da Rúa Brasov».

Melchor saluda a los niños en la Praza de España de Ponteveda. / RAFA VÁZQUEZ

Las carrozas temáticas fueron las grandes protagonistas visuales, transportando a los asistentes a mundos de sueño con temáticas como Merlín, Star Wars y Tarzán. Todo esto fue la antesala para las grandes carrozas reales: las de Melchor, Gaspar y Baltasar, que cerraron el desfile junto a los elefantes de La Fiesta Escénica y las nécoras de Rivel Animación.

Niños en una de las carrozas de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

En medio, una amplísima oferta de ilusión con unicornios, duendes, criaturas de invierno, la gallina de los huevos de oro, patinadoras, camellos... que provocaron la sorpresa y admiración de grandes y pequeños.

Durante todo el recorrido se repartieron 2.000 kilos de caramelos, que tanto los niños como los adultos se afanaron en recoger.

Desde la Avenida de Lugo, la cabalgata avanzó por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Michelena, Praza de España, Alameda y Echegaray. En todos los puntos fue recibida con cariño por el público asistente, que celebró que la lluvia respetase a tan especial grupo.

El uso de paraguas para recoger caramelos ya es un clásico. / RAFA VÁZQUEZ

Tronos en Praza de España

Si la cabalgata contó con una afluencia de personas importante, no fue menos la recepción previa de mañana en la casa consistorial del edificio de Alejandro Sesmero.

Comenzaba a las once y se prolongó hasta cerca de la una de la tarde. De hecho, la cola en la que las familias esperaban para entrar al interior del inmueble llegó a alcanzar el de la Diputación provincial, en la avenida de Montero Ríos pasadas las doce.

El alcalde de Pontevedra recibió a Melchor, Gaspar y Baltasar. / RAFA VÁZQUEZ

Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a todos los asistentes en la Praza de España, en la que se instaló una zona de seguridad controlada por vallas y voluntarios de Protección Civil. Allí fueron recibidos por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez.

A continuación subieron al salón de plenos, donde se habían dispuesto los tres tronos, uno por cada rey. Cómodamente sentados en ellos, recibieron a los miles de niños que quisieron saludarles y comunicarles directamente sus deseos para la noche de Reyes.

Una de las espectaculares carrozas que desfilaron en Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ