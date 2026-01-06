Cuntis inicia su plan contra los incendios forestales

Cuntis ha puesto en marcha una campaña de prevención de incendios forestales arrancando con el desbroce de todas las pistas situadas en las zonas de concentración parcelaria. Las Brigadas Municipales iniciaron los trabajos en la parroquia de Troáns y continuarán en Estacas, Mesego y Ferreiros.

El regidor municipal, Manuel Campos, recordó que el actual grupo de gobierno instauró la limpieza de estas pistas. Además, el Concello colabora cada año con las comunidades de montes en tareas de prevención en las zonas que lo solicitan.

La campaña se completa con la publicación de un bando municipal y el envío masivo a los vecinos de un documento con normas básicas para proteger la masa forestal. El Concello insiste en que el valor del monte «se ve amenazado cada verano por la propagación de incendios, con impacto en las actividades agroforestales y riesgo para la seguridad de las personas».

Piden a los vecinos que cumplan las medidas que facilitan la lucha contra el fuego y las estrategias de extinción. Recuerda Campos la obligación de respetar las distancias de las plantaciones, evitar el abandono del monte y controlar el crecimiento de biomasa en las parcelas.

También solicita colaboración vecinal para avisar de actividades delictivas y llamar al 085 en caso de incendio. Y recuerda que, incluso con quema autorizada, solo puede realizarse de día y si la meteorología lo permite.