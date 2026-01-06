El CHOP atendió 3.761 urgencias en Primaria y hospitales en cinco días

Jornadas de mucha actividad en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que en los últimos días ha atendido cerca de 6.000 urgencias entre los días 31 de diciembre y 4 de enero, sumando la Atención Primaria y sus hospitales, con 3.841 y 2.044, respectivamente. La mayoría de casos fueron por virus respiratorios, como el de la gripe.

Según fuentes oficiales, en lo que se refiere al distrito de Pontevedra, el CHOP, fueron 1.331 pacientes atendidos en esos cinco días en los hospitales, así como otros 2.430 en los puntos de atención continuada de Atención Primaria, PAC, lo que da una suma de 3.761 atenciones en ese período de tiempo.

«Los dispositivos asistenciales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés mantuvieron una elevada actividad entre los días 31 de diciembre y 4 de enero, garantizando en todo momento a atención sanitaria a la ciudadanía durante el período festivo», destacan desde la dirección.

En la ciudad de Pontevedra, los servicios de Urgencias del Hospital Montecelo y del Hospital Provincial asumieron conjuntamente 1.331 asistencias, concentrándose la mayor carga asistencial el 2 de enero, con 319 atenciones; seguido del 3 de enero , con 282, y de 4 de enero, con 250 urgencias. El 1 de enero se registraron 263 atenciones, mientras que el 31 de diciembre se contabilizaron 217 pacientes atendidos.

En el ámbito de la Atención Primaria, los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área Sanitaria registraron 2.430 atenciones en el distrito sanitario de Pontevedra, siendo el 3 de enero a jornada de mayor actividad asistencial.

Desde la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés destacan que la actividad asistencial se desarrolló» con normalidad durante estos días gracias a la planificación de los dispositivos especiales activados con motivo de las fiestas navideñas y recuerdan a la ciudadanía a importancia de hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, recurriendo a los recursos asistenciales disponibles según la gravedad del proceso, para garantizar una atención eficaz y de calidad para toda la población».