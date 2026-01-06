Cáritas reparte regalos entre 86 menores de la ciudad en Reyes

En Pontevedra, 86 niños de 57 familias también han recibido esta mañana un regalo gracias a la Campaña de Navidad 2025 de Cáritas Diocesana de Santiago, que pone así su broche final durante el día de Reyes.

En cientos de hogares de toda la comunidad, para muchos niños, este paquete que han encontrado no es solo un juguete, sino la posibilidad de vivir la tradición «como cualquier otra familia» y no quedar al margen por falta de recursos económicos.

La iniciativa alcanza en toda la diócesis a 1.336 menores de 637 familias. A Coruña concentra la mayor parte, con más de 900 niños de más de 400 familias, mientras que en Santiago se atenderá a 350 menores de 180 hogares.

Detrás de cada regalo hay voluntariado, entidades colaboradoras y personas anónimas que preguntaron gustos, compraron y envolvieron con mimo, trabajando con discreción para que la magia llegara a tiempo a todos estos hogares de la diócesis.

Desde Cáritas recuerdan que «cada regalo dice a un niño que no está solo en estas fechas» y subrayan que, aunque termine la Navidad, las dificultades continúan, por lo que el acompañamiento y la llamada a ser «pajes de esperanza» se mantienen durante todo el curso.